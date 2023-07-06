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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 30 июня – 5 июля 2023

Опубликовано: 06.07.2023


Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Работы в ваших поселках не прекращаются даже в выходные дни. Что нового ждет вас? Как изменились дороги и территории? В материале расскажем о работах, которые были проведены на прошлой неделе.



Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»


Расчистка территории

200 м

Разметка дороги

200 м

Установка межевых знаков

68 шт.


Поселок «Малая родина 2»

Развитие поселка

В поселке продолжаются работы по расчистке и разметке дорог. Также смонтировали две арки. Для этого были проведены следующие работы:

  • бурение свай — 6 шт.;
  • установка столбов;
  • установка прожилин.


Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

Стройбригада выполняла профилирование дорог при помощи грейдера. Проводились работы по разборке, сборке и подгону въездной группы: закручивание свай, наращивание столбов и установка опор под въездную группу.


Поселок «Усадьба на Волге 2»

Развитие поселка

Производится расчистка, оканавливание и профилирование дорог.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

В поселке идут подготовительные работы по строительству дорог. Наши рабочие выполняли расчистку территории от лесопосадок 200х12 метров, разметку 200 метров, планировку и профилирование дороги.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Идут работы по установке опор ЛЭП. Также в поселке работает фронтальный погрузчик, выполняются работы по перемещению грунта, выравниванию и профилированию дороги. Кроме того, наши рабочие проложили трубы и создали проезды.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

В самое ближайшее время состоится сдача центрального дома. Остальные работы по благоустройству поселка продолжаются.


Поселок «Долина Селигера»

Развитие поселка

В поселке продолжаются работы по расчистке и разметке дорог.


Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 68 межевых знака:

  • «Малая родина» — 36 металлических знаков.
  • «Малая родина 2» — 27 металлических и 5 деревянных знаков.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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