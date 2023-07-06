Новости Сервисной компании «Мой гектар» 30 июня – 5 июля 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день, друзья!
Работы в ваших поселках не прекращаются даже в выходные дни. Что нового ждет вас? Как изменились дороги и территории? В материале расскажем о работах, которые были проведены на прошлой неделе.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Расчистка территории
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200 м
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Разметка дороги
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200 м
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Установка межевых знаков
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68 шт.
Поселок «Малая родина 2»
Развитие поселка
В поселке продолжаются работы по расчистке и разметке дорог. Также смонтировали две арки. Для этого были проведены следующие работы:
- бурение свай — 6 шт.;
- установка столбов;
- установка прожилин.
Поселок «Новая жизнь»
Развитие поселка
Стройбригада выполняла профилирование дорог при помощи грейдера. Проводились работы по разборке, сборке и подгону въездной группы: закручивание свай, наращивание столбов и установка опор под въездную группу.
Поселок «Усадьба на Волге 2»
Развитие поселка
Производится расчистка, оканавливание и профилирование дорог.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
В поселке идут подготовительные работы по строительству дорог. Наши рабочие выполняли расчистку территории от лесопосадок 200х12 метров, разметку 200 метров, планировку и профилирование дороги.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Идут работы по установке опор ЛЭП. Также в поселке работает фронтальный погрузчик, выполняются работы по перемещению грунта, выравниванию и профилированию дороги. Кроме того, наши рабочие проложили трубы и создали проезды.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В самое ближайшее время состоится сдача центрального дома. Остальные работы по благоустройству поселка продолжаются.
Поселок «Долина Селигера»
Развитие поселка
В поселке продолжаются работы по расчистке и разметке дорог.
Кадастровые работы в поселках
В поселках проекта за неделю было установлено 68 межевых знака:
- «Малая родина» — 36 металлических знаков.
- «Малая родина 2» — 27 металлических и 5 деревянных знаков.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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