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Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 30.05–05.06.2022

Опубликовано: 06.06.2022


Где-то идут первые летние дожди и прохлада, а в ваших поселках — жаркие приготовления. Посмотрим, как всё красиво обустраивается в начале июня.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселке «Лесная усадьба» мы вынесли 20 технических точек под прорезку территории. Провели выторфовку и прорезку дороги 10×10 метров. Разровняли 200 метров вынутого грунта.


В «Synergy Country Club» рабочие провели оканавливание 230 метров дороги с разравниванием вынутого грунта с обеих сторон. Грунт разровняли по площади 70×10 метров. Также оканавливали 300 метров полотна при разравнивании с одной стороны, в том числе 40 метров заболоченной местности.


В поселке «Лисицыно» две бригады провели вынос 374 технических точек под прорезку территории 3800 метров. Также прорезали и предварительно разметили 750 метров полотна шириной 10 м с разравниванием вынутого грунта. По длине 320 метров расчищали лес выше 5 метров.


В «Усадьбе на Волге» мы переместили грунт для отсыпки дорожного полотна через овраг. Провели одностороннее оканавливание 430 метров дороги и срезку 230 метров. В поселке подключили камеры, чтобы обеспечить безопасность жителей.


В поселке «Новая Жизнь» вынесли 73 технических точки на 820 метров дороги. Также провели разметку, срезку и разравнивание 500 метров дороги с двух сторон, а от леса расчистили 80 метров.


В «Княжьих горах» рабочие расчистили территорию от спиленных деревьев и мусора. Также срезали 350 метров полотна дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта. По длине 100 метров удаляли лесопосадки высотой от 6 метров. Затем мы провели предварительную разметку 350 метров полотна по лесопосадкам, срезали 250 метров дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта и удалением лесопосадок высотой до 6 метров.


В поселке «Усадьба Александровское» мы проводим предпродажную подготовку. Ведутся работы по внутренней отделке въездной группы.


В поселке «Бологое» уже готовы межевые знаки: 46 деревянных и 7 металлических.


В «Парке Патриот» для клиентов вынесли 30 межевых знаков.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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