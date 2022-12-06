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Новости Сервисной компании «Мой гектар» 28 ноября — 4 декабря 2022

Опубликовано: 06.12.2022


Новые дороги и соглашения с собственниками — читайте в дайджесте

Календарная зима вступила в свои права, а работы по развитию поселков всё равно продолжаются. В дайджесте рассказываем, что было сделано Сервисной компанией и коллективом ваших соседей на прошедшей неделе.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками
5300 кв. м 25 1820 м


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Рабочие провели расчистку дорог и собрали песок.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

В доме управляющего выполнены шлифовка и отбеливание стен, зачистка швов, а также перенос пиломатериалов и уборка помещения. Рабочие подготовили тропинку на территории дома управляющего.


Поселок «Новая Жизнь»

Развитие поселка

Рабочие Сервисной компании доставили доски и собрали сруб башни въездной группы. Прошли дорожные работы:

  • оканавливание 345 метров;
  • планировка 345 метров;
  • прорезка 220×15 метров.


Поселок «Лисицыно»

Развитие поселка

Рабочие установили для клиентов 4 металлических и 2 деревянных межевых знака.

Объединение собственников

30 ноября владельцы участков приняли участие в голосовании. В Личном кабинете для них размещен опрос по формированию плана развития поселка в 2023 году.

Поселок «Горки»

Развитие поселка

Для клиентов было вынесено 19 деревянных межевых знаков.

Поселок «Лесная усадьба»

Развитие поселка

Рабочие Сервисной компании расчистили дороги от снега.

Объединение собственников

24 ноября собственники приняли участие в голосовании. В Личном кабинете для них размещен опрос по формированию плана развития поселка в 2023 году. Предоставлены контакты с номерами участков всех собственников поселка.


Поселок «Малая Родина»

Развитие поселка

Осуществлена расчистка места под баннеры и их установка возле въездной группы.


Поселок «Долина озер»

Развитие поселка

Рабочие Сервисной компании определили места для арок въездной группы, расчистили соответствующую территорию. Также состоялись кадастровые работы: вынесены технические точки для разметки 1820 метров территории, проведена аэрофотосъемка панорамы местности по 3 точкам. Проведена прорезка 200×10 метров полотна дороги с разравниванием вынутого грунта.


Поселок «Усадьба в Подмосковье»

Объединение собственников

1 декабря владельцы участков приняли участие в голосовании. В Личном кабинете для них появился опрос по вопросам сценария завершения работ в зоне интенсивного развития.

Поселок «Парк Патриот»

Объединение собственников

Для собственников запущено два голосования по зонам поселка «Формирование плана развития на 2023 год». Проведена встреча с собственниками в офисе, по ее итогам подписан протокол. Документы пяти собственников собрали для регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Поселок «Долина Селигера 2»

Объединение собственников

Владельцы участков поселка приняли участие в голосовании.

Поселок «Княжьи горы»

Объединение собственников

2 декабря собственники приняли участие в голосовании. В Личном кабинете для них размещен опрос по формированию плана развития поселка в 2023 году. Представлена детализация голосования.

Поселок «Антоново»

Объединение собственников

Собственникам отправили дополнительные соглашения о продлении сроков работ по строительству дорог. Остальных владельцев участков обзвонили для подписания этого документа.

Поселки «Мск-Тверская», «Мск-Тверская 2», «Заря», «Усадьба в Завидово», «Бологое»

Объединение собственников

С 25 ноября по 2 декабря владельцы участков приняли участие в голосовании. В Личном кабинете для них размещен опрос по формированию плана развития поселка в 2023 году.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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