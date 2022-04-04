Новости сервисной компании «Мой гектар» 28.03-04.04.2022
Что нового в наших поселках?
Первый весенний месяц завершен. Продолжаем выполнять работы по развитию и благоустройству наших поселков. Расскажем подробно, что нового сделано за первую неделю апреля.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Наша строительная бригада выполняет работы в поселке «Новая жизнь»:
- прорезка и оканавливание дорог;
- доставка ПГС самосвалом Mercedes;
- очистка полотна от леса 700 метров экскаватором Doosan 300.
Также подрядная организация монтирует опоры ЛЭП.
В поселке «Усадьба на Волге» сделана прорезка дороги 170 метров, 230 метров и разравнивание вынутого грунта (500 метров).
В «Имение Алексеевское» мы перевезли бульдозер ЧТЗ из поселка «Усадьба Бельгардов» для выполнения строительно-дорожных работ. Специалисты заняты планировкой площадок.
А из поселка «Княжьи горы» для забивки фундамента для дома управляющего перебросили сваебойную машину. Кроме этого в поселке разгрузили брус, предназначенный для строительства дома управляющего, пиломатериалы и доставили сваи и опоры ЛЭП для электрификации поселка.
Наши специалисты устанавливают забор в поселке «Усадьба Бельгардов».
Кроме этого специалисты занимались очисткой берега реки Вазуза (35:10 метров).
В поселке «Парк Патриот» мы выполняли прорезку дорог (450:10 метров).
Сервисная компания производила прорезку дорог шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта 100 и 150 метров в поселке «Усадьба в Подмосковье».
В поселке «Synergy Country Club» наша стройбригада выполняла работы по прорезке дорог с оканавливанием с помощью эскаватора CAT330.
В поселки «Парк Патриот» и «Новая жизнь» мы перебросили технику для выполнения новых задач по благоустройству территорий.
Наша сервисная компания производила строительно-дорожные работы в поселке «Лисицыно» с помощью CAT 527. Была сделана прорезка полотна шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта 220 метров.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете
Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
Будьте в курсе новостей вместе с нами!
Поделиться: