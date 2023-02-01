Новости Сервисной компании «Мой гектар» 26 января –1 февраля 2023
Как идет благоустройство в поселках: дороги, въездные группы, дом управляющего
Первый зимний месяц подошел к концу, а мы движемся вперед в развитии поселков. Расскажем, что было сделано за неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией сделано работ за неделю
|Срезка, разравнивание, оканавливание территории
|Расчистка территории от лесопосадок
|2900 м
|570 м
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В поселке выполнялись работы по организации технического въезда, а именно раскапывание, погрузка, отсыпка и планировка песка.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
В доме управляющего продолжается внутренняя отделка, а именно распил досок, подгонка стыков и монтаж пола.
На въездной группе была установлена калитка, а также произведен монтаж ограждения.
Рабочие СК «Мой гектар» произвели работы по раскопке траншеи, прокладке канализационной трубы с необходимым уклоном по уровню и обратной засыпке траншеи.
Поселок «Малая Родина»
Развитие поселка
В поселке был произведен вынос технических точек, а также расчистка от лесопосадок 320×15 метров.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Рабочие выполняли срезку полотна дороги и оканавливание с обеих сторон 1460 метров.
Поселок «Мск-Тверская-3»
Развитие поселка
Силами Сервисной компании выполнены кадастровые работы: вынос технических точек.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
В поселке выполнялись следующие виды работ:
- расчистка территории от лесопосадок 250 метров;
- разметка, срезка и выравнивание вынутого грунта 1440 метров;
- вынос технических точек.
Поселок «Долина Селигера. Антоново»
Развитие поселка
27 января состоялась онлайн-встреча с собственниками. Обсуждали вопрос текущего состояния по реализации инвестпроекта на строительство дорог.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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