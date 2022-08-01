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Новости сервисной компании «Мой гектар» 25–31.07.2022

Опубликовано: 01.08.2022


Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В этом дайджесте мы описываем, как и изменились ваши поселки за последнюю неделю июля.

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками
20 700 кв. м 136 800 м


В поселке «Имение Алексеевское» наши рабочие провели разравнивание 5550 метров вынутого грунта по полю с обеих сторон. Также доставили щебень, песчано-гравийную смесь, срезали грунт на площадке под разравнивание 200 метров ПГС. Продолжили строительство нового дома управляющего. Разровняли дорогу на въезде в поселок, провели планировку вынутого грунта.


В «Лесной усадьбе» провели грунтозамещение и водоотведение в зоне интенсивного развития. Разровняли 130 метров вынутого грунта с одной стороны и 70 метров с двух сторон. Завершили прорезку территории 70×10 метров.


В поселке «Synergy Country Club» проведена расчистка леса и прорезка территории.


В «Княжьих горах» рабочие сервисной компании провели оканавливание и профилирование 1400 метров территории.


В поселке «Новая Жизнь» проведена разметка, срезка и оканавливание 120 метров территории. Вынесено 56 технических точек под прорезку 800 метров территории. Проведена аэрофотосъемка 23 точек поселка для личного кабинета собственников. Наши рабочие осуществили прорезку 800×25 метров профиля дорог, а также разметку и срезку 800 метров по одной стороне, 210 метров с двух сторон и оканавливание 420 метров с двух сторон. Для клиентов вынесли 12 металлических межевых знаков.


В «Усадьбе на Волге. Лаптево» мы провели оканавливание с профилированием 300 метров дорожного полотна, а также срезку и двухстороннее разравнивание 310 метров вынутого грунта.


В поселке «Заря» рабочие вынесли 56 деревянных и 12 металлических межевых знаков для клиентов.

В «Лисицыно» мы погрузили бульдозер на трал и отправили на базу для предстоящих работ.


В поселок «Усадьба Бельгардов» перевезли столы, скамейки и установили их в доме и башне въездной группы. Покосили траву на втором съезде на берег Вазузы, отшлифовали лестницу на веранде, подсыпали под башню песчано-гравийную смесь и провели ее планировку вручную. Навели порядок внутри башни, а снаружи — засыпали канаву и расчистили тропинки.


В «Усадьбе в Подмосковье» было вынесено 33 металлических межевых знака для клиентов.

В поселке «Усадьба на Волге 2» для клиентов вынесли 23 деревянных межевых знака.

В «Усадьбе на Волге 4» проведена аэрофотосъемка — создан цифровой ортофотоплан (ОФП) для личного кабинета собственников.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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