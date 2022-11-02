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Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 24–30.10.2022

Опубликовано: 02.11.2022


Куда ваши соседи решили направить дороги: новости поселков

За окном почти зима, а в ваших поселках продолжаются работы. В дайджесте рассказываем, какие дороги прорезаны, где благоустроены территории, а также что ваши соседи выбрали для развития своих земель.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог и территорий Установлено межевых знаков Размечено техническими точками
6500 кв. м 30 540 м


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Рабочие провели планировку привезенного щебня. В доме управляющего продолжили набор черного пола, шлифовку стен, выравнивание маяков и подшивку потолка. Провели уборку в помещении и за ангаром. Доставленную вагонку разгрузили и складировали.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Состоялись прорезка территории и разравнивание вынутого грунта по полю с обеих сторон. Проведен поиск дороги для перегона материалов. Рабочие срезали полотно дороги 100×10 метров с разравниванием вынутого грунта. Раскопали траншеи под прокладку водоотводных труб, последние распилили и развезли по дорогам.


Поселок «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2»

Развитие поселка

Рабочие сервисной компании прорезали территорию 250×12 метров с разметкой, а также нашли удобный переезд через реку для дальнейших работ. Прорезали дорогу 250×10 метров с разравниванием вынутого грунта.


Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие поселка

Состоялись дорожные работы на технике и предварительный поиск мест для ее перегона.


Поселок «Новая Жизнь»

Развитие поселка

Проведены срезка 400 метров, оканавливание 600 метров и разравнивание 600 метров территории. На 540 метров дороги вынесены технические точки.


Поселок «Усадьба на Волге 4»

Развитие поселка

Под расчистку территории вынесены технические точки.


Поселок «Лесная усадьба»

Развитие поселка

Составлены планы по монтажу комплектной трансформаторной подстанции и установке камер видеонаблюдения.


Поселок «Синергия–Мирный»

Объединение собственников

Проведена беседа с Председателем на тему возможных проектов развития поселка, а также обучения работе в личном кабинете.

Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Для клиентов рабочие установили 30 металлических межевых знаков.

Объединение собственников

Запускается голосование по проекту эконом-отсыпки оканавленных дорог с арендой бульдозера. Будет реализована физически договоренность о передаче бухгалтерии в сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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