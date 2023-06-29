Новости Сервисной компании «Мой гектар» 23–29 июня 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день, друзья!
Подходит к концу первый месяц лета, а в ваших поселках активно проводятся работы по расчистке территории, разметке дорожного полотна и проведению электричества. Расскажем о последних изменениях, произошедших в ваших поселках за последнюю неделю июня.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
|
Расчистка территории
|
2200 м
|
Разметка дороги
|
1470 м
|
Оканавливание территории
|
7630 м
|
Прорезка дороги
|
120 м
|
Разравнивание вынутого грунта
|
340 м
|
Установка межевых знаков
|
69 шт.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
В поселке работает бульдозер Shehwa 165: проводится расчистка территории от растительности.
Поселок «Новая жизнь»
Развитие поселка
При участии грейдера в поселке идут работы по профилированию дорог.
Поселок «Усадьба на Волге 2»
Развитие поселка
Рабочие с помощью грейдера выполняли оканавливание дорожного полотна без профилирования 2180 метров.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
Наша стройбригада с помощью грейдера осуществляла расчистку территории от лесопосадок 200х12 метров, разметку 100х12 метров, а также оканавливание дорожного полотна без профилирования 5450 метров. В поселке работает бульдозер: проводились работы по прорезке дороги 120 метров и разравниванию вынутого грунта 340 метров.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
В поселке продолжаются работы по установке ЛЭП.
Поселок «Долина Селигера»
Развитие поселка
С помощью бульдозера CAT D6 проводились работы по расчистке территории от лесопосадок 2000х12 метров, разметке дороги по лесопосадкам 720 метров, разметке по полю и кустам 650х12 метров.
В центральных домах в поселках «Имение Алексеевское» и «Усадьба Бельгардов» наши специалисты выполняли монтаж сантехнического оборудования.
Кадастровые работы в поселках
В поселках проекта за неделю было установлено 69 межевых знака:
- «Лисицыно» — 27 металлических и 38 деревянных знаков.
- «Парфеново» — 4 деревянных знака.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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