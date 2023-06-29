Новости Сервисной компании «Мой гектар» 23–29 июня 2023

Опубликовано: 29.06.2023





Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Подходит к концу первый месяц лета, а в ваших поселках активно проводятся работы по расчистке территории, разметке дорожного полотна и проведению электричества. Расскажем о последних изменениях, произошедших в ваших поселках за последнюю неделю июня.









Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»





Расчистка территории 2200 м Разметка дороги 1470 м Оканавливание территории 7630 м Прорезка дороги 120 м Разравнивание вынутого грунта 340 м Установка межевых знаков 69 шт.





Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

В поселке работает бульдозер Shehwa 165: проводится расчистка территории от растительности.





Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

При участии грейдера в поселке идут работы по профилированию дорог.





Поселок «Усадьба на Волге 2»

Развитие поселка

Рабочие с помощью грейдера выполняли оканавливание дорожного полотна без профилирования 2180 метров.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

Наша стройбригада с помощью грейдера осуществляла расчистку территории от лесопосадок 200х12 метров, разметку 100х12 метров, а также оканавливание дорожного полотна без профилирования 5450 метров. В поселке работает бульдозер: проводились работы по прорезке дороги 120 метров и разравниванию вынутого грунта 340 метров.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

В поселке продолжаются работы по установке ЛЭП.





Поселок «Долина Селигера»

Развитие поселка

С помощью бульдозера CAT D6 проводились работы по расчистке территории от лесопосадок 2000х12 метров, разметке дороги по лесопосадкам 720 метров, разметке по полю и кустам 650х12 метров.





В центральных домах в поселках «Имение Алексеевское» и «Усадьба Бельгардов» наши специалисты выполняли монтаж сантехнического оборудования.





Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 69 межевых знака:

«Лисицыно» — 27 металлических и 38 деревянных знаков.

«Парфеново» — 4 деревянных знака.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!