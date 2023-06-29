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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 23–29 июня 2023

Опубликовано: 29.06.2023


Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Подходит к концу первый месяц лета, а в ваших поселках активно проводятся работы по расчистке территории, разметке дорожного полотна и проведению электричества. Расскажем о последних изменениях, произошедших в ваших поселках за последнюю неделю июня.



Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»


Расчистка территории

2200 м

Разметка дороги

1470 м

Оканавливание территории

7630 м

Прорезка дороги

120 м

Разравнивание вынутого грунта

340 м

Установка межевых знаков

69 шт.


Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

В поселке работает бульдозер Shehwa 165: проводится расчистка территории от растительности.


Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

При участии грейдера в поселке идут работы по профилированию дорог.


Поселок «Усадьба на Волге 2»

Развитие поселка

Рабочие с помощью грейдера выполняли оканавливание дорожного полотна без профилирования 2180 метров.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

Наша стройбригада с помощью грейдера осуществляла расчистку территории от лесопосадок 200х12 метров, разметку 100х12 метров, а также оканавливание дорожного полотна без профилирования 5450 метров. В поселке работает бульдозер: проводились работы по прорезке дороги 120 метров и разравниванию вынутого грунта 340 метров.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

В поселке продолжаются работы по установке ЛЭП.


Поселок «Долина Селигера»

Развитие поселка

С помощью бульдозера CAT D6 проводились работы по расчистке территории от лесопосадок 2000х12 метров, разметке дороги по лесопосадкам 720 метров, разметке по полю и кустам 650х12 метров.


В центральных домах в поселках «Имение Алексеевское» и «Усадьба Бельгардов» наши специалисты выполняли монтаж сантехнического оборудования.


Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 69 межевых знака:

  • «Лисицыно» — 27 металлических и 38 деревянных знаков.
  • «Парфеново» — 4 деревянных знака.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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