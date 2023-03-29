Новости Сервисной компании «Мой гектар» 22–29 марта 2023
Как идет благоустройство в поселках?
Несмотря на погоду, Сервисная компания продолжает активно трудиться. За эту неделю рабочие Сервисной компании выполняли работы по строительству дорог, электрификации, благоустройству дома управляющего.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Срезка, оканавливание и разравнивание территории
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770 м
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Разметка территории
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140 м
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Установка межевых знаков
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86 шт.
Поселок «Москва Тверская 3»
Развитие участка
При въезде в поселок рабочие установили арку с названием поселка.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
Силами СК «Мой гектар» в поселке была произведена разметка дороги 140х12 метров.
Выполнены кадастровые работы: установка 32 металлических и 8 деревянных межевых знаков для клиентов.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Строительная бригада выполняла работы по срезке полотна дороги, оканавливанию с одной стороны и разравниванию с обеих сторон 420 метров.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
СК «Мой гектар» занималась прорезкой дороги и разравниванием вынутого грунта в поселке 350 метров.
Поселок «Парк Патриот»
Развитие поселка
Наши специалисты установили 16 металлических и 11 деревянных межевых знаков для клиентов.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В поселке проведены кадастровые работы по установке металлических межевых знаков для клиентов — 19 штук.
Продолжаются работы по установке ЛЭП. Для прокладки электрокабеля механизированным способом были вырыты траншеи вдоль столбов.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
В доме управляющего проведены пусконаладочные работы по электрике. Также на завершающей стадии внутренние работы:
- облицовка навесных столбов;
- подгонка уголков;
- установка отливов, наличников на окна;
- монтаж дверей (замер дверных проемов, врезка петель и др.).
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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