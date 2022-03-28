Новости сервисной компании «Мой гектар» 21-28.03.2022

Опубликовано: 28.03.2022





Какие изменения в наших поселках произошли за неделю?

Каждую неделю собственники участков в нашем проекте получают актуальные новости о том, что происходит на территории поселков. Расскажем подробно, что нового сделано в последнюю неделю марта.

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Наша строительная бригада продолжает работы по прорезке дорог в поселке «Новая жизнь» (см. фото «до» и «после»), а также монтажу опор ЛЭП.





В поселке «Парк Патриот» мы выполняем разметку дорог, а также начали устанавливать арки въездной группы





Поселок «Имение Алексеевское» преображается. Полным ходом идет благоустройство въездной группы. Также разгрузили и переложили пиломатериал для дальнейших работ в поселке.





В поселке «Усадьба Бельгардов» специалисты сервисной компании «Мой гектар» выполняли следующие виды работ:

очистка прохода от дома управляющего к реке Вазуза (85 метров);

расчистка территории береговой линии;

монтаж фундамента для причала на винтовых сваях;

изготовление причала на берегу;

разметка и установка столбов забора.





Силами сервисной компании в поселке «Усадьба в Подмосковье» была выполнена прорезка дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта 150, 100 и 200 метров.





В поселке «Княжьи горы» мы разгрузили столбы ЛЭП для электрификации поселка.





Продолжается отделка башни въездной группы в поселке «Лесная усадьба».





Полным ходом идет прорезка дорог в поселке «Усадьба в Завидово». Кроме этого наша бригада устанавливала столбы ЛЭП.





В поселке «Усадьба на Волге» наша строительная бригада выполняла прорезку дорог примерно 50 метров, разравнивание вынутого грунта и одностороннее оканавливание по 120 метров.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

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