Новости сервисной компании «Мой гектар»: 21-28.02.2022

Опубликовано: 28.02.2022





Что нового в наших поселках?

Уже весна, а работы в поселках проекта «Мой гектар» идут полным ходом. Расскажем, что и где сделано за последнюю неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселке «Имение Алексеевское» строительная бригада выполняла прорезку и оканавливание дорог с водоотведением экскаватором Doosan 300 и бульдозером Shehwa 165.





Наши специалисты приступили к внешней отделке дома управляющего в «Усадьбе Бельгардов».





Силами нашей сервисной компании и техники (экскаватор Volvo 360) в поселке «Усадьба на Волге» осуществляется прорезка дорог.





В поселке «Лисицыно» идет прорезка дорог с помощью бульдозера CAT 527.





Скоро будет электричество в поселке «Новая жизнь». Привезены столбы ЛЭП для установки.





При участии специалистов СК «Мой гектар» и экскаватора CAT 330 продолжаются дорожно-строительные работы в «Synergy Country Club».





В «Лесной усадьбе» мы выполняли работы по прорезке дорог экскаватором Doosan 175.





Наша сервисная компания занималась чисткой дорог местного значения грейдером ГС 25-09.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

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