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Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 20–26.06.2022

Опубликовано: 28.06.2022


В этом письме рассказываем, какие работы состоялись в 15 ваших поселках на этой неделе.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселке «Лисицыно» мы прорезали 780 метров полотна шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта и расчистили от лесопосадок выше 5 метров. Также провели оканавливание 750 метров дороги с двух сторон. Вынесли 120 технических точек под прорезку 1200 метров полотна, а также 10 деревянных межевых знаков для клиентов.


В «Synergy Country Club» рабочие сервисной компании «Мой гектар» провели профилирование дорог. Вынесли 12 деревянных межевых знаков для клиентов. Организовали планировку двух участков 50×25 метров и 40×25 метров. Провели оканавливание 120 метров полотна с одной стороны с разравниванием вынутого грунта.


В поселке «Усадьба на Волге» прошло двустороннее разравнивание 340 метров вынутого грунта. Проведено оканавливание и профилирование 700 метров. Предварительно разметили 1100 метров дорог. Вынесли 92 технических точки под прорезку 1150 метров. Состоялась срезка 60 метров полотна с двусторонним разравниванием вынутого грунта.


В «Парке Патриот» мы вынесли 80 технических точек под прорезку 1130 метров дороги. Провели кадастровые работы и разметку полотна. Подключили 15 кВт электроэнергии. Расчистили профиль дорог 200×12 метров от лесопосадок высотой от 10 метров.


В поселке «Новая Жизнь» рабочие нашей сервисной компании провели разметку 1025 метров дороги шириной 8 метров с разравниванием. С полотна отвели воду и закончили планировку 350 метров вынутого грунта с двух сторон. Перевезли 3 столба ЛЭП, оканавливали 300 метров и выравнивали 600 метров полотна. Расчистили 960×12 метров дороги от лесопосадок.


В «Княжьих горах» проведено разравнивание 500 метров вынутого грунта. Также вынесено 142 технические точки под оканавливание 1760 метров бульдозером. Завершено оканавливание 640 метров дороги с одной стороны с разравниванием вынутого грунта.


В поселке «Имение Алексеевское» продолжается строительство въездной группы, ставится крыша. Завезли на дороги песчано-гравийную смесь и разровняли.


В «Лесной усадьбе» рабочие сервисной компании разровняли 150 метров вынутого грунта.


В поселке «Усадьба Александровское» готова крыша сруба въездной группы.


В «Усадьбе в Завидово» рабочие сделали новые технические дороги. Провели оканавливание и планировку 2950 метров и разравнивание 550 метров полотна, профилировали дороги.


В поселке «Усадьба Бельградов» скосили траву вокруг сруба въездной группы и на тропинке к берегу реки Вазуза. Отремонтировали крыльцо к дому и башке, переложили обрезные доски и прибрались на территории вокруг дома.


Рабочие сервисной компании вынесли межевые знаки для клиентов:

  • 34 металлических в «Усадьбе в Подмосковье»;
  • 29 деревянных в поселке «Почурино»;
  • 6 металлических в «Горках 2»;
  • 4 деревянных в поселке «Дубиха».


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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