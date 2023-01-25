Новости Сервисной компании «Мой гектар» 19–25 января 2023

Опубликовано: 25.01.2023

Что мы делаем? Развиваем поселки! В течение недели Сервисная компания «Мой гектар» занималась дорожными, кадастровыми и другими работами в разных поселках. Расскажем, что было выполнено.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией сделано работ за неделю

Срезка, разравнивание, оканавливание территории Расчистка территории от лесопосадок Установлено межевых знаков 620 м 200 м 91 шт.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Рабочие произвели замер и подсчет кабеля для проведения уличных электромонтажных работ, а также вынос технических точек под ЛЭП.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Внутренняя отделка дома управляющего идет полным ходом: осуществлен распил досок под размер откосов и наличников.

Также рабочие СК «Мой гектар» выполняли работы по изготовлению отверстий для ввода и прокладки канализационных труб в септик, которые были доставлены в поселок с базы.

Кроме этого, был произведен монтаж забора, ворот и калитки въездной группы с установкой петель и последующей покраской.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Выполнены кадастровые работы: установлено 40 металлических межевых знаков для клиентов.

Силами рабочих СК «Мой гектар» осуществлена срезка дорожного полотна 210 метров и оканавливание с обеих сторон 200×7 метров.





Поселок «Малая Родина»

Развитие поселка

В поселке была произведена расчистка территории 200×15 метров от лесопосадок.





Поселок «Мск-Тверская-3»

Развитие поселка

Проведена срезка полотна дороги 10 метров с выравниванием вынутого грунта 200 метров.





Поселок «Усадьба Бологое»

Развитие поселка

В поселке были проведены кадастровые работы: установлен 51 деревянный межевой знак для клиентов.





Поселок «Княжьи горы»

Развитие поселка

Рабочие проверили освещение первой линии электропередач в поселке.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!