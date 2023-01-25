Новости Сервисной компании «Мой гектар» 19–25 января 2023
Что мы делаем? Развиваем поселки! В течение недели Сервисная компания «Мой гектар» занималась дорожными, кадастровыми и другими работами в разных поселках. Расскажем, что было выполнено.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией сделано работ за неделю
|Срезка, разравнивание, оканавливание территории
|Расчистка территории от лесопосадок
|Установлено межевых знаков
|620 м
|200 м
|91 шт.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Рабочие произвели замер и подсчет кабеля для проведения уличных электромонтажных работ, а также вынос технических точек под ЛЭП.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Внутренняя отделка дома управляющего идет полным ходом: осуществлен распил досок под размер откосов и наличников.
Также рабочие СК «Мой гектар» выполняли работы по изготовлению отверстий для ввода и прокладки канализационных труб в септик, которые были доставлены в поселок с базы.
Кроме этого, был произведен монтаж забора, ворот и калитки въездной группы с установкой петель и последующей покраской.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Выполнены кадастровые работы: установлено 40 металлических межевых знаков для клиентов.
Силами рабочих СК «Мой гектар» осуществлена срезка дорожного полотна 210 метров и оканавливание с обеих сторон 200×7 метров.
Поселок «Малая Родина»
Развитие поселка
В поселке была произведена расчистка территории 200×15 метров от лесопосадок.
Поселок «Мск-Тверская-3»
Развитие поселка
Проведена срезка полотна дороги 10 метров с выравниванием вынутого грунта 200 метров.
Поселок «Усадьба Бологое»
Развитие поселка
В поселке были проведены кадастровые работы: установлен 51 деревянный межевой знак для клиентов.
Поселок «Княжьи горы»
Развитие поселка
Рабочие проверили освещение первой линии электропередач в поселке.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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