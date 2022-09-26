Новости сервисной компании «Мой гектар» 19–25.09.2022

Опубликовано: 26.09.2022





Вам привет из поселка: построены дороги, проложены трубы и не только

Несмотря на погоду и внешние обстоятельства, наша сервисная компания продолжает выполнять данные обещания. За эту неделю рабочие сервисной компании продолжали строить для вас островок надежности — благоустроенный поселок и его инфраструктуру.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Проведено оканавливание Размечено техническими точками 4400 кв. м 400 м 2480 м





В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие подготовились к укладке водоотводных труб и формированию въездной группы: пригнали экскаватор для буксировки катка. Под оканавливание 400 метров территории вынесли 44 технические точки, а также разметили 300 метров дорог. С разравниванием вынутого грунта провели срезку 200×10 метров дорожного полотна и оканавливание 400 метров. Грейдер для профилирования существующих дорог перегнали в Заборье и Афанасьево и провели работы на 400 и 800 метрах соответственно.





В «Synergy Country Club» проведены работы на берегу водохранилища: отделка бани, вывод ее дымохода на крышу, заделка трубы и топка котла. Под разметку 150 метров вынесено 13 технических точек. Для расчистки и срезки 460 метров территории также расставлены технические точки.





В поселке «Новая Жизнь» рабочие сервисной компании уложили переливные трубы на 8 съездов дорог и их пересечения. Под срезку и расчистку 860 метров вынесли технические точки.





В «Усадьбе Бельгардов» проведена расчистка территории около воды и одного из участков.





В поселке «Имение Алексеевское» рабочие расчистили территорию двух участков, а также провели планировку территории.





В «Усадьбе в Завидово» около въездной группы проведен покос травы.





В поселке «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2» состоялась прорезка территории 200×12 метров. Также рабочие сервисной компании вынесли технические точки под разметку 710 метров территории.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!