Новости сервисной компании «Мой гектар» 18–25.07.2022

Опубликовано: 26.07.2022





В материале рассказываем, какие работы состоялись в ваших поселках на прошедшей неделе.

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Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками 4100 кв. м 167 270 м





В «Усадьбе в Завидово» проведена прорезка дороги 210×10 метров с разравниванием вынутого грунта.





В поселке «Новая Жизнь» рабочие сервисной компании провели разравнивание 100×50 метров и оканавливание 730 метров полотна. Разметили и срезали 420 метров и разровняли 1250 метров одной стороны дороги. Также покосили траву и обкопали переливную трубу. Благоустраивали территорию въездных групп поселка.





В «Имении Алексеевское» поставили крышу на сруб въездной группы и достроили прилегающий забор. Привезли переливные трубы, брус и песчано-гравийную смесь. Начали строить дом управляющего.

Провели сварку быстросъема, обрезку фанеры под размеры, укладку пола и покраску. Также уложили трубы. Провели разравнивание 1200 метров вынутого грунта по полю с обеих сторон. Сняли грунт под дорогу к дому. Провели разравнивание вынутого грунта и ПГС, а также планировку 400 метров главной дороги. Также закончили планировку 600 метров дороги и 400 метров песчано-гравийной смеси по территории.





В поселке «Усадьба в Подмосковье» мы вынесли для клиентов 65 металлических межевых знаков и 4 деревянных.

В «Антоново» вынесено 25 деревянных межевых знаков для разметки границ участков собственников.

В поселке «Усадьба Бельгардов» были собраны трубы для перевозки.





В «Усадьбе на Волге. Лаптево» расчистили пять площадок 3×6 метров для прорезки территории. Провели срезку и двустороннее разравнивание 220 метров вынутого грунта, а также оканавливание 70 метров. Для клиентов вынесли 28 деревянных межевых знаков. Также рабочие сервисной компании вынесли 86 технических точек под оканавливание.

В поселке «Усадьба на Волге 2» для клиентов вынесли 24 деревянных межевых знака. провели аэрофотосъемку — создали цифровой ортофотоплан (ОФП) для личного кабинета собственников.

В «Усадьбе на Волге 3» также для личного кабинета собственников состоялась аэрофотосъемка территории — цифровой ортофотоплан (ОФП).





В поселке «Лисицыно» мы прорезали 200×10 метров полотна с разравниванием вынутого грунта.





В «Synergy Country Club» рабочие провели разравнивание полотна 300×10 метров. Спустили воду, разровняли и профилировали 100×10 метров. Вынесли 20 технических точек под оканавливание 270 метров территории.





В «Княжьих горах» вынесено 68 технических точек под оканавливание. Состоялось оканавливание и профилирование 2350 метров территории.





В поселке «Лесная усадьба» мы провели грунтозамещение в зоне интенсивного развития.





Также наши рабочие вынесли межевые знаки для клиентов:

10 деревянных в « Долине Селигера »;

»; 11 деревянных в «Усадьбе подо Ржевом».

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

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