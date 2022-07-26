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Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 18–25.07.2022

Опубликовано: 26.07.2022


В материале рассказываем, какие работы состоялись в ваших поселках на прошедшей неделе.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками
4100 кв. м 167 270 м


В «Усадьбе в Завидово» проведена прорезка дороги 210×10 метров с разравниванием вынутого грунта.


В поселке «Новая Жизнь» рабочие сервисной компании провели разравнивание 100×50 метров и оканавливание 730 метров полотна. Разметили и срезали 420 метров и разровняли 1250 метров одной стороны дороги. Также покосили траву и обкопали переливную трубу. Благоустраивали территорию въездных групп поселка.


В «Имении Алексеевское» поставили крышу на сруб въездной группы и достроили прилегающий забор. Привезли переливные трубы, брус и песчано-гравийную смесь. Начали строить дом управляющего.

Провели сварку быстросъема, обрезку фанеры под размеры, укладку пола и покраску. Также уложили трубы. Провели разравнивание 1200 метров вынутого грунта по полю с обеих сторон. Сняли грунт под дорогу к дому. Провели разравнивание вынутого грунта и ПГС, а также планировку 400 метров главной дороги. Также закончили планировку 600 метров дороги и 400 метров песчано-гравийной смеси по территории.


В поселке «Усадьба в Подмосковье» мы вынесли для клиентов 65 металлических межевых знаков и 4 деревянных.

В «Антоново» вынесено 25 деревянных межевых знаков для разметки границ участков собственников.

В поселке «Усадьба Бельгардов» были собраны трубы для перевозки.


В «Усадьбе на Волге. Лаптево» расчистили пять площадок 3×6 метров для прорезки территории. Провели срезку и двустороннее разравнивание 220 метров вынутого грунта, а также оканавливание 70 метров. Для клиентов вынесли 28 деревянных межевых знаков. Также рабочие сервисной компании вынесли 86 технических точек под оканавливание.

В поселке «Усадьба на Волге 2» для клиентов вынесли 24 деревянных межевых знака. провели аэрофотосъемку — создали цифровой ортофотоплан (ОФП) для личного кабинета собственников.

В «Усадьбе на Волге 3» также для личного кабинета собственников состоялась аэрофотосъемка территории — цифровой ортофотоплан (ОФП).


В поселке «Лисицыно» мы прорезали 200×10 метров полотна с разравниванием вынутого грунта.


В «Synergy Country Club» рабочие провели разравнивание полотна 300×10 метров. Спустили воду, разровняли и профилировали 100×10 метров. Вынесли 20 технических точек под оканавливание 270 метров территории.


В «Княжьих горах» вынесено 68 технических точек под оканавливание. Состоялось оканавливание и профилирование 2350 метров территории.


В поселке «Лесная усадьба» мы провели грунтозамещение в зоне интенсивного развития.


Также наши рабочие вынесли межевые знаки для клиентов:

  • 10 деревянных в «Долине Селигера»;
  • 11 деревянных в «Усадьбе подо Ржевом».

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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