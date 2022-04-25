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Новости сервисной компании «Мой гектар» 18-25.04.2022

Опубликовано: 25.04.2022


Как живут ваши поселки в разгар апреля?

Апрель за городом, в поселках, чувствуется гораздо сильнее, чем в городе. Под лучами солнца дороги быстро сохнут, разравниваются и готовятся к приезду хозяев.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселке «Усадьба на Волге» мы продолжаем прокладывать технические дороги. Рабочие провели прорезку и двухстороннее разравнивание вынутого грунта 90, 160, 180 и 200 метров. А для отделки башен уже сделали раскрой материала. Арка с названием поселка теперь встречает гостей на въезде.


В поселке «Парк Патриот» мы прорезали дороги, в том числе бульдозером, и теперь они выглядят ровными и аккуратными.


На дорогах «Лесной усадьбы» мы провели грунтозамещение 120 метров и разравнивание вынутого грунта на площадке 20×10.

Для водоотведения перевезли трубу и разобрали бобровую плотину.

Готов усилитель 4G — камеры наблюдения работают.


Поселок «Новая жизнь» теперь имеет прорезанные экскаватором дороги с оканавливанием.

Также рабочие вынесли 128 технических межевых знаков для экскаватора и провели подготовку фундамента башни.

Тем временем опоры для ЛЭП тоже доставлены на место, под них расчищена территория. А свайный фундамент под въездную группу полностью готов.


В «Имении Алексеевское» рабочие расчистили землю под материал.


Поселок «Усадьба в Завидово» уже готов порадовать ровными участками дороги, которые почти высохли.

Также уже зарегистрирован кооператив, а для всех участников выполнены работы по зонам общего пользования:

  • в доме;
  • в бане;
  • организован свет въездной группы.

На половине территории поселка готова прорезка дорог. Мы уже установили 500 межевых знаков и вспахали 15 гектаров земли. Помимо этого провели боронение, а борщевик химически обработали.

Будущие жители поселка уже подали более 100 заявок на электрификацию.


В «Усадьбе Бельградов» в Гнездилово работники доделали веранду.


В поселке «Лисицыно» мы провели ремонтные работы в полевых условиях.

Провели прорезку полотна 230 м шириной 10 м. Также начали устанавливать арки.


«Усадьба в Подмосковье» тоже готовится к приезду хозяев: прорезаны дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта 100 и 300 метров. А также 100 и 150 метров — с расчисткой от лесопосадок высотой до 6 и выше 6 метров соответственно.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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