Новости сервисной компании «Мой гектар» 17–23.10.2022
Какие решения принимают соседи: подробности развития вашего поселка — в письме
Осень пока теплая, работы активно продолжаются, и можно не откладывать на следующий год освоение новых территорий и строительство дорог. В дайджесте мы рассказываем, что было сделано в ваших поселках за последнюю неделю. А также о том, как собственники объединяются, чтобы развитие поселков шло организованнее, быстрее и в желаемом направлении.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Прорезано дорог
|Установлено межевых знаков
|Размечено техническими точками
|7200 кв. м
|38
|1870 м
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие
В доме управляющего рабочие продолжили благоустройство: провели выравнивание и подшивку потолка, а на первом и втором этажах — шлифовку стен и набор черного пола.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие
В поселке состоялось разравнивание вынутого грунта с обеих сторон. Для дома управляющего рабочие привезли и разгрузили стройматериалы. Состоялась аэрофотосъемка панорамы поселка по 46 точкам.
Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие
В поселке состоялись дорожные работы:
- профилирование 1100 метров;
- прорезка 80 метров;
- оканавливание 80 метров, а также 160 метров с разравниванием вынутого грунта.
Также проведены кадастровые работы, для 210 метров новых дорог вынесены технические точки. Расчищен профиль дорог 400×12 метров, проведено расширение дорожного полотна и выравнивание территории.
Объединение собственников
Запланировано общее собрание собственников, поэтому для него подготовлены повестка дня и материалы. Задача по оплате юридического адреса передана в сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Поселок «Новая Жизнь»
Развитие
Рабочие выполнили на дорогах:
- срезку 450 метров;
- оканавливание 480 метров;
- расчистку профиля дорог 100 метров;
- разравнивание 500 метров.
Выгружена часть башни въездной группы. Также вынесены технические точки под оканавливание 1470 метров территории и под 400 метров дорог.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие
Для клиентов установлено 38 металлических межевых знаков.
Объединение собственников
Намечено общее собрание собственников, и для этого были подготовлены повестка дня и материалы. Задача по оплате юридического адреса передана в сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Поселок «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2»
Развитие
Рабочие сервисной компании расчистили и разметили 200×12 метров территории, провели работы на бульдозере.
Поселок «Бологое»
Объединение собственников
Вместе с собственниками было проведено судебное заседание по делу с подрядчиком.
Поселок «Лесная усадьба»
Объединение собственников
Председателю была оказана помощь по вопросам восстановления расчетного счета и оплаты юридического адреса.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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