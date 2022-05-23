Новости сервисной компании «Мой гектар» 17–23.05.2022

Опубликовано: 23.05.2022





Майская жара в самом разгаре, и работа на полях кипит. Смотрим, что строилось в ваших поселках на прошедшей неделе.

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В поселке «Усадьба Бологое» теперь появились первые технические дороги.





В «Парке Патриот» мы выкорчевали кусты на пути будущего полотна, провели срезку и разравнивание вынутого грунта.





В поселке «Имение Алексеевское» рабочие расчистили территорию для установки ЛЭП.





В «Лисицыно» проведена прорезка полотна шириной 10 метров с разравниванием 1000 метров вынутого грунта и 270 метров без разравнивания. Также 70 метров расчищали от деревьев выше 5 метров, а на 500 метрах провели предварительную разметку.





В поселке «Княжьи горы» мы срезали полотно шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта 150 метров и без разравнивания — 500 метров. Разгрузили 42 столба ЛЭП. Рабочие вынесли 146 технических точек под прорезку 2135 метров дороги. Позже провели окончательное разравнивание 1200 метров вынутого грунта и 1200 метров по полю с обеих сторон.





В «Лесной усадьбе» мы занимались нарезкой дороги шириной 5 метров и длиной 80 метров. Отводили воду от будущего полотна.





В поселок «Новая жизнь» рабочие отбуксировали еще 12 столбов ЛЭП, вынесли 58 технических точек под их опоры — скоро на всей территории будет светло. Также мы провели отвод воды, затем разметку, срезку и разравнивание 300 метров дороги с двух сторон. Для 340 метров будущего дорожного полотна вынесли 22 технических точки.





В «Усадьбу Александровское» привезли новый брус.





В поселке «Synergy Country Club» мы провели оканавливание 150 метров дороги с двух сторон с разравниванием вынутого грунта.





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