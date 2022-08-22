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Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 15–21.08.2022

Опубликовано: 22.08.2022


Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В этом материале описываем, что нового было сделано в поселках с середины августа.

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками
10500 кв. м 65 1450 м


В поселке «Имение Алексеевское» рабочие продолжили строительство дома управляющего, обшили цоколь башни, сделали планировку и отсыпали песком площадку перед домом.


В «Лесной усадьбе» провели разравнивание 100 метров дорожного полотна и выравнивание кромки канавы. Для клиентов вынесли 20 металлических межевых знаков.


В поселок «Новая Жизнь» доставлена машина для отсева песка — для предстоящей отсыпки дорог. Проведена разметка и срезка 420 метров дороги и оканавливание 250 метров. Размечен и расчищен профиль дорог 420×25 метров.


В «Усадьбе на Волге 3» рабочие сервисной компании вынесли 110 технических точек под разметку 1450 метров территории.


В поселке «Княжьи горы» проведены работы по укатке дорожного полотна.


В «Synergy Country Club» состоялось оканавливание и отсыпка дорог, для вторых работ доставлена машина для отсева песка. Проведены укладка и перекладка труб, покос травы, перекладка грунта и планировка обочины.


В поселок «Усадьба Бельгардов» рабочие доставили машину для отсева песка.

В «Усадьбе подо Ржевом» проведена аэрофотосъемка цифрового ортофотоплана (ОФП) для личного кабинета собственников.


Наши рабочие установили межевые знаки для клиентов:

  • 8 деревянных и 9 металлических в «Усадьбе на Волге 2»;
  • 24 металлически в поселке «МСК-Тверская 2»;
  • 4 деревянных межевых знака в поселке «Синергия — Волга».

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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