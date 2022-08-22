Новости сервисной компании «Мой гектар» 15–21.08.2022
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
В этом материале описываем, что нового было сделано в поселках с середины августа.
Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Прорезано дорог
|Установлено межевых знаков
|Размечено техническими точками
|10500 кв. м
|65
|1450 м
В поселке «Имение Алексеевское» рабочие продолжили строительство дома управляющего, обшили цоколь башни, сделали планировку и отсыпали песком площадку перед домом.
В «Лесной усадьбе» провели разравнивание 100 метров дорожного полотна и выравнивание кромки канавы. Для клиентов вынесли 20 металлических межевых знаков.
В поселок «Новая Жизнь» доставлена машина для отсева песка — для предстоящей отсыпки дорог. Проведена разметка и срезка 420 метров дороги и оканавливание 250 метров. Размечен и расчищен профиль дорог 420×25 метров.
В «Усадьбе на Волге 3» рабочие сервисной компании вынесли 110 технических точек под разметку 1450 метров территории.
В поселке «Княжьи горы» проведены работы по укатке дорожного полотна.
В «Synergy Country Club» состоялось оканавливание и отсыпка дорог, для вторых работ доставлена машина для отсева песка. Проведены укладка и перекладка труб, покос травы, перекладка грунта и планировка обочины.
В поселок «Усадьба Бельгардов» рабочие доставили машину для отсева песка.
В «Усадьбе подо Ржевом» проведена аэрофотосъемка цифрового ортофотоплана (ОФП) для личного кабинета собственников.
Наши рабочие установили межевые знаки для клиентов:
- 8 деревянных и 9 металлических в «Усадьбе на Волге 2»;
- 24 металлически в поселке «МСК-Тверская 2»;
- 4 деревянных межевых знака в поселке «Синергия — Волга».
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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