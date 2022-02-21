Новости сервисной компании «Мой гектар»: 14-21.02.2022

Опубликовано: 21.02.2022





Расчистка, разметка, прорезка…Что нового в наших поселках?

В поселках проекта «Мой гектар» идут дорожно-строительные работы и благоустройство территорий. Расскажем, что и где сделано за неделю.

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В поселке «Лисицыно» наши специалисты приступили к разметке дорог с помощью трактора CAT 527.





Строительная бригада ДСУ продолжает работы по благоустройству территории в поселке «Усадьба Алексеевское»:

расчистка территории от валежника;

прорезка дорог экскаватором Doosan 300.





В поселке «Усадьба в Подмосковье» сервисная компания с использованием бульдозера CAT D6 занималась расчисткой дорог от снега и прорезкой.





При участии специалистов СК «Мой гектар» и экскаватора CAT 330 выполнялись прорезка и оканавливание дорог в «Synergy Country Club».





Завершена заливка фундамента в поселке «Княжьи горы».





В «Лесной усадьбе» наша стройбригада экскаватором Doosan 175 производила работы по прорезке и оканавливанию дорог с выторфовкой.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

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