Новости Сервисной компании «Мой гектар» 14–20 ноября 2022
Как рабочие утепляют ваши поселки к зиме
Несмотря на ноябрьские морозы и сугробы, в ваших поселках продолжаются работы. Рассказываем, какие дороги строятся и какое участие в этом принимает кооператив ваших соседей.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Разравнивание территории
|Установлено межевых знаков
|Размечено техническими точками
|1357 м
|29
|342 м
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
В домике управляющего рабочие провели подбой потолочного плинтуса, шлифовку и отбеливание стен и веранды, также утеплили окна.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Рабочие Сервисной компании провели отсыпку и разравнивание песка на въездах в поля. Привезли в поселок песок и песчано-гравийную смесь для дорожных работ, провели раскряжевку, распил и вывоз древесины.
Поселок «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2»
Развитие поселка
В поселке состоялись дорожные работы на бульдозере.
Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие поселка
Проведены дорожные работы:
- срезка 20×10 метров дороги;
- разравнивание 350 метров;
- оканавливание 290 метров. Также состоялись кадастровые работы: съемка 162 технических точек под опоры ЛЭП.
Поселок «Новая Жизнь»
Развитие поселка
Состоялись дорожные работы в поселке:
- срезка 320 метров;
- оканавливание 320 метров;
- разравнивание 520 метров. Также рабочие провели разравнивание и оканавливание площадки 20×40 метров. Вынесли технические точки для разметки 180 метров дорог.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Для клиентов установлено 10 металлических межевых знаков. Объединение собственников Вопросы бухгалтерского учета и юридический адрес переданы в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Проведено голосование за отсыпку части дорог битыми шлакоблоками.
Поселок «Долина Вазузы»
Развитие поселка
Состоялись кадастровые работы: панорамная аэрофотосъемка залесенности территории по 22 точкам.
Поселок «Парк Патриот»
Развитие поселка
Для клиентов установлено 19 деревянных межевых знаков. Объединение собственников Проведена онлайн-встреча, на которой собственников призывали объединиться, рассказывали о принципах добрососедства, сельскохозяйственном потребительском кооперативе и плане развития на 2023 год.
Поселок «Антоново»
Объединение собственников
16 ноября проведена встреча с собственниками в офисе, по итогу был составлен протокол о принятых решениях. В частности — решили заключить дополнительное соглашение для проведения работ в поселке.
Поселок «Княжьи горы»
Объединение собственников
17 ноября состоялась онлайн-встреча, на которой собственников призывали объединиться, рассказывали о принципах добрососедства, сельскохозяйственном потребительском кооперативе и плане развития на 2023 год.
Поселок «Усадьба на Волге Большевик»
Объединение собственников
18 ноября прошла онлайн-встреча, на которой собственников призывали объединиться, рассказывали о принципах добрососедства, сельскохозяйственном потребительском кооперативе и плане развития на 2023 год. Собственники пообщались с Председателем «Усадьбы на Волге 2», чтобы перенять опыт объединения.
Поселок «Победа»
Объединение собственников
Бухгалтерский учет поселка запланировали передать в сельскохозяйственный потребительский кооператив до конца месяца.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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