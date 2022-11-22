Новости Сервисной компании «Мой гектар» 14–20 ноября 2022

Опубликовано: 22.11.2022





Как рабочие утепляют ваши поселки к зиме

Несмотря на ноябрьские морозы и сугробы, в ваших поселках продолжаются работы. Рассказываем, какие дороги строятся и какое участие в этом принимает кооператив ваших соседей.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Разравнивание территории Установлено межевых знаков Размечено техническими точками 1357 м 29 342 м





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

В домике управляющего рабочие провели подбой потолочного плинтуса, шлифовку и отбеливание стен и веранды, также утеплили окна.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Рабочие Сервисной компании провели отсыпку и разравнивание песка на въездах в поля. Привезли в поселок песок и песчано-гравийную смесь для дорожных работ, провели раскряжевку, распил и вывоз древесины.





Поселок «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2»

Развитие поселка

В поселке состоялись дорожные работы на бульдозере.





Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие поселка

Проведены дорожные работы:

срезка 20×10 метров дороги;

разравнивание 350 метров;

оканавливание 290 метров. Также состоялись кадастровые работы: съемка 162 технических точек под опоры ЛЭП.





Поселок «Новая Жизнь»

Развитие поселка

Состоялись дорожные работы в поселке:

срезка 320 метров;

оканавливание 320 метров;

разравнивание 520 метров. Также рабочие провели разравнивание и оканавливание площадки 20×40 метров. Вынесли технические точки для разметки 180 метров дорог.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Для клиентов установлено 10 металлических межевых знаков. Объединение собственников Вопросы бухгалтерского учета и юридический адрес переданы в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Проведено голосование за отсыпку части дорог битыми шлакоблоками.





Поселок «Долина Вазузы»

Развитие поселка

Состоялись кадастровые работы: панорамная аэрофотосъемка залесенности территории по 22 точкам.

Поселок «Парк Патриот»

Развитие поселка

Для клиентов установлено 19 деревянных межевых знаков. Объединение собственников Проведена онлайн-встреча, на которой собственников призывали объединиться, рассказывали о принципах добрососедства, сельскохозяйственном потребительском кооперативе и плане развития на 2023 год.

Поселок «Антоново»

Объединение собственников

16 ноября проведена встреча с собственниками в офисе, по итогу был составлен протокол о принятых решениях. В частности — решили заключить дополнительное соглашение для проведения работ в поселке.

Поселок «Княжьи горы»

Объединение собственников

17 ноября состоялась онлайн-встреча, на которой собственников призывали объединиться, рассказывали о принципах добрососедства, сельскохозяйственном потребительском кооперативе и плане развития на 2023 год.

Поселок «Усадьба на Волге Большевик»

Объединение собственников

18 ноября прошла онлайн-встреча, на которой собственников призывали объединиться, рассказывали о принципах добрососедства, сельскохозяйственном потребительском кооперативе и плане развития на 2023 год. Собственники пообщались с Председателем «Усадьбы на Волге 2», чтобы перенять опыт объединения.

Поселок «Победа»

Объединение собственников

Бухгалтерский учет поселка запланировали передать в сельскохозяйственный потребительский кооператив до конца месяца.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!