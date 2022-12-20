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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 12–18 декабря 2022

Опубликовано: 20.12.2022

Совсем скоро Новый год, а рабочие в ваших поселках работают без устали. Как преображаются участки и территории в середине декабря? Рассказываем в дайджесте.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Разравнивание территории Установлено межевых знаков Оканавливание территории
120 м 32 120 м


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

В поселок доставили утеплитель для дальнейших работ. Также привезены опоры ЛЭП.


Поселок «Новая Жизнь»

Развитие поселка

Рабочие провели оканавливание и разравнивание 120 метров территории. Приступили к сборке сруба башни въездной группы поселка


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

На территории дома управляющего расчищен снег. Также проведена обрезка строительной пены на окнах и дверях.


Поселок «Усадьба в Подмосковье»

Развитие поселка

Состоялись кадастровые работы: для клиентов установлено 15 деревянных межевых знаков и 4 металлических.

Поселок «Долина озер»

Развитие поселка

Осуществлена срезка 600×10 метров полотна дороги с разравниванием вынутого грунта. Произведены кадастровые работы: вынос технических точек дороги — 900 метров. Сделана аэросъемка местности — 7 точек, а также съемка координат установленных арок — 6 точек. Выполнены работы по срезке полотна дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта 200 метров и удалением лесопосадок высотой выше 10 метров.


Поселок «Synergy Country Club»

Развитие поселка

Проведены работы на территории въездной группы: установлены ворота, расчищена мерзлая земля.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Рабочие отрегулировали и установили на новое место датчик света, провели пусконаладочные работы на ЛЭП, а также проложили кабель для двух новых уличных фонарей.


Поселок «Малая Родина»

Развитие поселка

Расчищен профиль дорог 100×12 метров. Рабочими сервисной компании произведена расчистка снега от въездной группы до места дороги, расчистка от лесосек 100×15 метров.


Поселок «Бологое»

Развитие поселка

Рабочие Сервисной компании установили для клиентов 17 деревянных межевых знаков.

Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

Осуществлено разравнивание вынутого грунта 400 метров.


Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие поселка

В поселок привезена техника для дальнейших дорожных работ. Силами сервисной компании произведено разравнивание вынутого грунта 400 метров.


Поселок «Москва-Тверская»

Установлено 23 деревянных межевых знака для клиентов.

База ДСУ

На базе идут работы по расчистке и вывозу снега, а также перемещению оборудования на объекты.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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