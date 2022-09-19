Новости сервисной компании «Мой гектар» 12–18.09.2022
Если вы не ездили в поселок, посмотрите, что там происходит
На этой неделе рабочие сервисной компании снова преображали дороги и поля вашего поселка. Подробности — ниже.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Расчищено территории
|Установлено межевых знаков
|Размечено техническими точками
|7200 кв. м
|16
|400 м
В поселке «Новая Жизнь» рабочие провели срезку 500 метров территории и оканавливание дорог на грейдере. По одной стороне осуществили срезку 500 метров и оканавливание 950 метров, а с двух сторон — срезку и оканавливание 70 метров, разравнивание 250 метров.
В «Имение Алексеевское» привезли мотокаток, состоялась укатка съездов с дороги. Проведена расчистка территории. Состоялась срезка бугра, а также планировка дорог и площадки перед въездной группой.
В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие сервисной компании перекинули песок для формирования съезда с дороги. Провели уборку территории и исправление профиля дороги. Перевезли в поселок мотокаток для укатки дорожного полотна. Вынесли 44 технические точки под оканавливание 400 метров. Опоры для ЛЭП перенесли от башни к лесопосадкам, а места опор засыпали песком. Также для столбов провели предварительную разметку. Разровняли песок около башни въездной группы.
В «Synergy Country Club» привезли песок для отсыпки дорог, также провели перекидку глины.
В поселке «Лесная усадьба» проведены работы по профилированию дорог в зоне интенсивного развития.
В «Усадьбе на Волге. Большевик» рабочие осуществили аэрофотосъемку 26 точек поселка.
В поселке «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2» состоялась расчистка территории 600×12 метров.
В «Бологом» состоялась аэрофотосъемка 19 точек панорамы. Результат вы можете увидеть в личном кабинете.
В поселке «Усадьба Бельгардов» рабочие расчистили территорию.
В «Усадьбе в Завидово» для клиентов вынесено 16 металлических межевых знаков.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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