Новости сервисной компании «Мой гектар» 11-18.04.2022

Опубликовано: 18.04.2022





Под теплым апрельским солнцем начинает таять снег, а сельскохозяйственные работы продвигаются быстрее. Продолжаем сообщать, что изменилось за неделю в ваших поселках.

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В поселке «Усадьба в Подмосковье» рабочие провели прорезку дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта 200 и 300 м. Также они удаляли лесопосадки высотой от 6 метров по длине дороги 50 и 100 метров.





В «Усадьбе на Волге» состоялись следующие работы:

прорезка и двухстороннее разравнивание вынутого грунта 190 и 120 метров;

оканавливание дороги с двух сторон экскаватором;

подготовка наружного освещения башен на въезде в поселок.





В поселке «Новая жизнь» мы завершили оканавливание дороги. Также привезли материалы и построили забор у ворот. На них установили системы видеонаблюдения, чтобы оберегать жителей.





В «Парке Патриот» экскаватор прорезал и подготовил дорогу.





Также дороги почти готовы в поселке «Лесная усадьба»: по ширине 10 метров и длине 200 метров рабочие расчистили их профиль от лесопосадок высотой 5-10 метров. Уже подготовлено водоотведение.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

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