Новости Сервисной компании «Мой гектар» 11–17 мая 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день, друзья!
Каждую неделю мы информируем вас о последних новостях, связанных с деятельностью Сервисной компании (СК) в поселках проекта «Мой гектар». В настоящее время мы активно продолжаем развивать инфраструктуру, готовим к сдаче центральные дома в двух поселках, а также занимаемся строительством дорог и проведением сельскохозяйственных работ. И замечательная новость — мы приобрели новый мульчер, который будет помогать в расчистке территории.
Расскажем, что было выполнено за неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Расчистка территории
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550 м
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Срезка дорожного полотна
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660 м
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Оканавливание территории
|
600 м
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Разравнивание территории
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600 м
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Установка межевых знаков
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123 шт.
Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Строительная бригада Сервисной компании выполнила расчистку территории от лесопосадок 550х15 метров и провела разметку дороги.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Совместными усилиями сотрудников СК «Мой гектар» и экскаватора Doosan 300 были выполнены работы по срезке, отводу воды, оканавливанию и разравниванию территории 550 метров.
Также проведены кадастровые работы — вынос технических точек под оканавливание.
В поселке начались сельскохозяйственные работы.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
В поселке активно работает бульдозер Dressta TD-15H. Выполнены работы по прорезке дороги и разравниванию вынутого грунта 50 метров.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Заканчиваются наружные работы по центральному дому (дому управляющего):
- отбеливание и покраска стен;
- ремонт и покраска карнизов;
- торцовка и шлифовка столбов;
- покраска наличников.
Приступаем к работам по электрификации.
Имение Алексеевское
Развитие поселка
В поселке завершаются работы по покраске дома управляющего.
Проводятся работы с участием экскаватора Doosan 175 и бульдозера ЧТЗ:
- планировка обочины вокруг пруда;
- перемещение плодородного грунта, образуя конус;
- срезка плодородного грунта 60х8 метров;
- переброска грунта с обочины для планировки 60 метров;
- отвод воды и оканавливание 50 метров;
- планирование грунта.
Также был спланирован участок перед домом, далее по плану благоустройство приусадебной территории.
Кадастровые работы в поселках
В поселках проекта за неделю было установлено 123 межевых знака:
- «Малая родина» — 12 металлических знаков;
- «Княжьи горы» — 4 металлических знака;
- «Усадьба на Волге 3» — 4 металлических и 2 деревянных знаков;
- «Усадьба на Волге 4» — 2 деревянных знака;
- «Парк Патриот» — 30 металлических и 34 деревянных знаков;
- «Усадьба Бологое» — 16 металлических и 19 деревянных знаков.
В нашем парке техники пополнение — большой мульчер UmG300, предназначенный для расчистки леса.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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