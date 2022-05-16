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Новости сервисной компании «Мой гектар» 11–16.05.2022

Опубликовано: 16.05.2022


Майская погода то зовет гулять, то заставляет оставаться дома. А в ваших поселках работа не останавливается в любой ситуации — смотрим, что именно было сделано.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселок «Новая жизнь» рабочие привезли 15 столбов ЛЭП. Затем вынесли 28 технических точек под их опоры. Также разметили и нарезали 650 метров дороги, с двух сторон разровняли 500 метров полотна.


В «Лесной усадьбе» мы провели оканавливание и разравнивание 400 метров вынутого грунта и 600 метров — с двух сторон дороги. А еще сделали отвод воды и разметку 200 метров дорожного полотна.


В поселке «Усадьба в Завидово» уже состоялась расчистка лесопосадок и разметка 760 метров будущей дороги.


В «Усадьбе на Волге» хозяев теперь ждет электрифицированная и отделанная башня въездной группы. Мы разгрузили опоры ЛЭП уже для всего поселка.


На территории поселка «Княжьи Горы» продолжается строительство дорог: рабочие вынесли 106 технических точек под прорезку 1370 метров полотна.


В «Усадьбе Александровское» мы привезли и разгрузили будущий сруб.


В поселке «Парк Патриот» рабочие выкорчевали кусты на полотне длиной 350 метров.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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