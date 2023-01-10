Новости Сервисной компании «Мой гектар» 1–8 января 2023

Опубликовано: 10.01.2023

Пока все были на новогодних каникулах, Сервисная компания «Мой гектар» выполняла работы по благоустройству поселков. Рассказываем, как идет стройка и что сделано за первую неделю января: где выполнена разметка дороги, установлены межевые знаки, а где работает грейдер.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Срезка, оканавливание и разравнивание территории 830 м Расчистка территории 650 м Вынос технических точек 1340 м Установка межевых знаков 81 шт.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Рабочие Сервисной компании установили ворота и шлагбаум на въездной группе в поселок. Кроме этого, выполнили электромонтажные работы: установка щитка, светильников, подключение автоматов, фотореле, протяжка кабеля в доме управляющего. В дом был перенесен утеплитель, а также временно забиты три входные двери. Была произведена чистка дорог от снега.

Установлены металлические межевые знаки для клиентов — 28 штук.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Продолжается внутренняя отделка дома управляющего, а именно распил и монтаж чистого пола и подоконников.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Произведен вынос технических точек под оканавливание будущих дорог в поселке — 510 метров. Рабочие утилизировали кусты 50×20 метров и выполнили работы по срезке, оканавливанию и разравниванию полотна дороги 350×10 метров. Состоялись кадастровые работы: для клиентов установлено 7 металлических межевых знаков.





Поселок «Малая Родина»

Развитие поселка

Рабочими Сервисной компании произведена разметка дорог, профилирование дорожного полотна 360×10 метров и расчистка территории 600×30 метров от кустов и деревьев.





Поселок «Долина озер»

Развитие поселка

Продолжаются дорожные работы в поселке: срезка полотна дороги с разравниванием вынутого грунта 400×30 метров. Выполнены и кадастровые работы, а именно вынос технических точек дороги — 830 метров.





Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие поселка

Рабочие произвели срезку дорожного полотна с разравниванием вынутого грунта 80×80 метров.





Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

На въезде в поселок был установлен новый указатель, а также 16 металлических межевых знаков для клиентов.





Поселок «Synergy Country Club»

Развитие поселка

Расчистка территории поселка от снега грейдером.





Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

Установлено 26 металлических межевых знаков для клиентов.

Поселок «Усадьба на Волге. Большевик»

Развитие поселка

Установлено 4 металлических межевых знака для клиентов.





База ДСУ

Силами сотрудников Сервисной компании произведена разгрузка пиломатериала и перенос в ангар. Также осуществлена очистка территории от снега и вывоз его с базы.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!