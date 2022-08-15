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Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 08–14.08.2022

Опубликовано: 15.08.2022


Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками
1980 кв. м 14 770 м


В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» наши рабочие осуществили прорезку 90×6 и 240×6 метров территории и разравнивание 270 метров вынутого грунта на старом вале. Провели аэрофотосъемку территории для личного кабинета собственников. Вынесен 21 межевой знак.


В «Новой Жизни» проведена разметка и срезка 1280×10 метров грунта, а также расчистка профиля дорог 1500×25 метров. Прошло оканавливание 1280 метров территории с двух сторон. Под срезку 770 метров вынесено 54 технические точки. Для личного кабинета собственников сделана аэрофотосъемка цифрового ортофотоплана — ОФП. Бульдозер подготовлен к погрузке и перевезен на базу. Проведена планировка территории въездной группы.


В поселке «Имение Алексеевское» продолжается сборка деревянного дома для управляющего. Проведены работы: профилирование 1300 метров дорог, укладка переливных труб и покос травы. Состоялась отсыпка песка с дороги и планировка территории въездной группы.


В «Усадьбе подо Ржевом» для клиентов вынесено 14 металлических межевых знаков.

В поселке «Лесная усадьба» рабочие провели оканавливание 90 метров с разравниванием 20 метров вынутого грунта. Также состоялась расчистка 210 метров территории по одной стороне дороги.


В «Synergy Country Club» проведены покос травы и расчистка оврага. Расчищена территория, а яма засыпана плодородным слоем. Также рабочие сервисной компании выровняли 50 метров и провели прорезку 50 метров дороги.


В поселке «Усадьба Бельгардов» проведена отсыпка песка с дороги.


В «Усадьбе в Завидово» проведена аэрофотосъемка территории для личного кабинета собственников.

В поселке «Княжьи горы» продолжаются работы по улучшению проезда.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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