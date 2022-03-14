Новости сервисной компании «Мой гектар»: 07-14.03.2022

Опубликовано: 14.03.2022





Дороги, электрификация, дом управляющего…Что нового в поселках?

Пока у вас были длинные выходные, мы работали и благоустраивали поселки. Расскажем, что и где сделано за неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселке «Усадьба на Волге» мы выполняли работы по прорезке дорог экскаватором Volvo 360.





Наша стройбригада приступила к подготовительным дорожно-строительным работам, а такжерасчистке площадок под установки арок в «Парке Патриот».





Скоро придет электричество в поселок «Новая жизнь». Наши специалисты начали расчистку дороги под установку ЛЭП. В свою очередь идет прорезка дорог с помощью экскаватора Doosan 300.





В поселке «Лисицыно» сервисная компания продолжает работы по прорезке дорог бульдозером CAT 527.





Сотрудники ДСУ «Мой гектар» осуществляют прорезку дорог в поселке «Усадьба в Подмосковье» бульдозером CAT D6.





В поселке «Усадьба Бельгардов» мы продолжаем внешнюю отделку дома управляющего. Установлены леса, идет монтаж ветровой и подкарнизной досок элементов крыши.

Кроме этого выполняются работы по отсыпке и планировке дорог, а также расчистке территории береговой линии от поросли и валежника.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

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