Новости сервисной компании «Мой гектар» 05–11.09.2022
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Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Расчищено территории
|Установлено межевых знаков
|Вынесено технических точек под разметку
|24 000 кв. м
|65
|181
В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие расчистили кювет и уложили водопроводную трубу на 165 участке. Затем перекинули песок для засыпки трубы и отсыпки дорожного полотна, разровняли остатки грунта. Помимо этого разгрузили и уложили в четырех местах трубы для отвода воды вдоль выезда на главную дорогу, сформировали съезд с дороги. Также провели укатку дорожного полотна на мотокатке и утилизацию мусора. Для клиентов вынесли 10 металлических межевых знаков и 8 деревянных.
В «Усадьбе Бельгардов» состоялась расчистка территории.
В поселке «Новая Жизнь» рабочие сервисной компании осуществили срезку 300 метров, оканавливание 400 метров и разравнивание 150 метров территории. По одной стороне осуществили срезку 100 метров, оканавливание 150 метров, также расчистили профиль дорог. Провели аэрофотосъемку поселка для личного кабинета собственников. Установили баннер поселка.
В «Synergy Country Club» провели отсев песка для отсыпки дороги на маяк.
В поселке «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2» состоялась расчистка территории 400×12 метров, а также 1600×12 метров с разметкой.
В «Имении Алексеевское» продолжается строительство дома управляющего. Проведены срезка бугров с разравниванием грунта и укатка дорожного полотна на мотокатке. Рабочие установили 6 световых столбов, провели буровые работы для установки ЛЭП.
В поселке «Усадьба в Подмосковье» рабочие вынесли 21 техническую точку под оканавливание территории. Провели аэрофотосъемку поселка для личного кабинета собственников.
Рабочие вынесли межевые знаки для клиентов:
- 42 металлических в «Усадьбе в Завидово»;
- 5 деревянных в поселке «Усадьба на Волге. Большевик».
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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