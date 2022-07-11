Новости сервисной компании «Мой гектар» 04–10.07.2022

Опубликовано: 11.07.2022





Начало июля: разравнивание, асфальт, межевые знаки и многое другое.

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В поселке «Лесная усадьба» наши рабочие разровняли 80 метров земляного вала и 860 метров дорожного полотна. Поработали с вынутым торфом. Провели водоотведение, перемещение 50 метров грунта, разравнивание площадки 30×40 метров и оканавливание 20 метров.





В «Усадьбе на Волге» проведено удаление лесопосадок высотой 5-10 метров на территории 190×12 и 400×12 метров.





В поселке «Усадьба в Завидово» мы вынесли 160 технических точек под оканавливание 1560 метров дороги. Провели разметку 1500 метров по полю и подготовили съезд с асфальта.

Очистили поле и обочину от борщевика: 11200 квадратных метров и 800 метров соответственно.

Закончили прорезку дороги 400×2 и 800×4 метра с разравниванием 200 метров вынутого грунта, подготовили насыпь для подъема к асфальту, утилизировали завалы. Также прошла расчистка лесопосадок на территории 300×12 метров с разметкой.





В «Усадьбе Бельгардов» рабочие доставили к дорогам и уложили трубы для отвода воды.





В поселке «Новая Жизнь» грейдер профилировал технические дороги. Проведена разметка, срезка и оканавливание 400 метров полотна, разравнивание 250 метров вынутого грунта с двух сторон, а также расчистка от лесопосадок профиля дорог 300×12 метров. Рабочие сервисной компании провели профилирование дорог и разравнивание 200 метров грунта.





В «Имение Алексеевское» мы доставили песчано-гравийную смесь, провели раскряжевку — поперечную распиловку бруса для дома. Также расчистили придомовой участок, сделали техническую дорогу для завоза материала и поставили арку въездной группы.





В поселке «Парк Патриот» профиль дорог расчищен от лесопосадок на территории 600×12 метров.





В «Synergy Country Club» на берегу водохранилища отремонтировали баню, обшили ее потолок, установили двери и котел. Проведена обработка территории экскаватором и перепрофилирование дороги. Участок с повышенной влажностью подсушили — провели спуск воды. Затем провели грейдирование профиля дорог и укладку переливных труб. Состоялась электрификация поселка. Провели разметку, срезку и оканавливание 350 метров грунта и расчистили 150 метров профиля дорог от лесопосадок высотой 5-10 метров.





В поселке «Лисицыно» мы завершали работу с техническими дорогами. Провели выторфовку с разравниванием вынутого грунта шириной 10 метров по глубине 1 метр и предварительно разметили 200 метров полотна.





В «Княжьих горах» прошла срезка полотна дороги 200×10 метров с разравниванием вынутого грунта и удалением лесопосадок высотой до 6 метров.





В поселке «Усадьба на Волге 2» мы установили 17 металлических межевых знаков для клиентов.

В «Почурино» рабочие вынесли 72 технических точки под оканавливание 850 метров полотна.

В поселке «Долина Селигера 2» проведена аэрофотосъемка для личного кабинета собственников.

В «Почурино 2» состоялись подготовительные работы и последующая срезка полотна дороги 400×10 метров с разравниванием вынутого грунта.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

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