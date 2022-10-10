Новости сервисной компании «Мой гектар» 03–09.10.2022

Опубликовано: 10.10.2022





Два в одном: новый формат новостей о поселках

С этого месяца мы улучшили формат новостей о развитии поселков. Теперь вы сможете получать не только новости о полевых работах, но и о том, какие организационные мероприятия делаются в вашем кооперативе вашими соседями.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками 4500 кв. м 19 1200 м





Поселок «Новая Жизнь»

Развитие

Рабочие провели оканавливание 980 метров. Под прорезку 1200 метров территории вынесли технические точки. Осуществили срезку 450 метров, разравнивание 130 метров и прорезку 300×15 метров профиля дорог.





Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие

Состоялась расчистка территории. В поселок привезли каток для укладки дорог.

Объединение собственников

4 октября совместно с Сервисной компанией разработан проект шлагбаума, собственники провели голосование и встречу с Председателем по этому вопросу.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие

Рабочие сервисной компании раскатали геотекстиль по дорогам. Внутри домика управляющего подготовили доски для пола и провели подбой, выравнивание и подшивку потолка.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие

Для собственников вынесли 19 металлических межевых знаков.

Объединение собственников

3 октября жители поселка коллективно обсудили проект частичной коммерческой электрификации.





Поселок «Лесная усадьба»

Развитие

Проведены кадастровые работы. Для личного кабинета собственников осуществлена панорамная аэрофотосъемка 36 точек местности.

Объединение собственников

5 октября собственники организовали онлайн-встречу. Обсуждали вопросы перевода типа участков, строительства дорог, кооператива, электрификации и газификации. В последнем вопросе пришли к соглашению о частичной коммерческой электрификации.





Поселок «Synergy Country Club»

Развитие

В поселке расчищена территория.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие

В поселке проведена прорезка территории.





Поселок «Княжьи горы»

Объединение собственников

1 октября Сервисная компания закупила материал для строительства въездной башни.

Поселки «Горки 2» и «Весна на Волге»

Объединение собственников

Собственники вместе с Председателем 3 октября обсудили, какие направления развития поселка сейчас в приоритете.

Поселки «Лисицыно», «Усадьба на Волге. Большевик» и «Бологое»

Объединение собственников

Собственники участков обсудили по телефону новый формат работы: персональный менеджер от сервисной компании «Мой гектар» будет консультировать, объединять собственников, помогать им на старте развития кооператива и решать возникающие вопросы.

*Помимо организационной работы сервисная компания предлагает информационные и консультационные услуги. Например, сейчас в рамках коллективного развития разрабатывается бизнес-план:

по выращиванию сибирского кедра;

комбинированного с/х использования 1 гектара. *

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!