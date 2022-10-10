Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 03–09.10.2022

Опубликовано: 10.10.2022


Два в одном: новый формат новостей о поселках

С этого месяца мы улучшили формат новостей о развитии поселков. Теперь вы сможете получать не только новости о полевых работах, но и о том, какие организационные мероприятия делаются в вашем кооперативе вашими соседями.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками
4500 кв. м 19 1200 м


Поселок «Новая Жизнь»

Развитие

Рабочие провели оканавливание 980 метров. Под прорезку 1200 метров территории вынесли технические точки. Осуществили срезку 450 метров, разравнивание 130 метров и прорезку 300×15 метров профиля дорог.


Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие

Состоялась расчистка территории. В поселок привезли каток для укладки дорог.

Объединение собственников

4 октября совместно с Сервисной компанией разработан проект шлагбаума, собственники провели голосование и встречу с Председателем по этому вопросу.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие

Рабочие сервисной компании раскатали геотекстиль по дорогам. Внутри домика управляющего подготовили доски для пола и провели подбой, выравнивание и подшивку потолка.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие

Для собственников вынесли 19 металлических межевых знаков.

Объединение собственников

3 октября жители поселка коллективно обсудили проект частичной коммерческой электрификации.


Поселок «Лесная усадьба»

Развитие

Проведены кадастровые работы. Для личного кабинета собственников осуществлена панорамная аэрофотосъемка 36 точек местности.

Объединение собственников

5 октября собственники организовали онлайн-встречу. Обсуждали вопросы перевода типа участков, строительства дорог, кооператива, электрификации и газификации. В последнем вопросе пришли к соглашению о частичной коммерческой электрификации.


Поселок «Synergy Country Club»

Развитие

В поселке расчищена территория.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие

В поселке проведена прорезка территории.


Поселок «Княжьи горы»

Объединение собственников

1 октября Сервисная компания закупила материал для строительства въездной башни.

Поселки «Горки 2» и «Весна на Волге»

Объединение собственников

Собственники вместе с Председателем 3 октября обсудили, какие направления развития поселка сейчас в приоритете.

Поселки «Лисицыно», «Усадьба на Волге. Большевик» и «Бологое»

Объединение собственников

Собственники участков обсудили по телефону новый формат работы: персональный менеджер от сервисной компании «Мой гектар» будет консультировать, объединять собственников, помогать им на старте развития кооператива и решать возникающие вопросы.

*Помимо организационной работы сервисная компания предлагает информационные и консультационные услуги. Например, сейчас в рамках коллективного развития разрабатывается бизнес-план:

  • по выращиванию сибирского кедра;
  • комбинированного с/х использования 1 гектара. *

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

Поделиться:

Читайте также:

27.10.2023

Проект «Мой гектар» в эфире на радио «Говорит Москва»

26.10.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 19–26 октября 2023

25.10.2023

Проект «Мой гектар» на «Первый звуковой»

23.10.2023

Какой вид разрешенного использования земельного участка выбрать

23.10.2023

Как оформить землю без кадастрового номера

23.10.2023

Как оформить договор купли-продажи земли

23.10.2023

Как узнать, на кого оформлена земля?

23.10.2023

Как получить землю сельхозназначения бесплатно

23.10.2023

Как получить кадастровый номер на землю

Все новости
лесныеозера.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).