Новости сервисной компании «Мой гектар» 03–09.10.2022
Два в одном: новый формат новостей о поселках
С этого месяца мы улучшили формат новостей о развитии поселков. Теперь вы сможете получать не только новости о полевых работах, но и о том, какие организационные мероприятия делаются в вашем кооперативе вашими соседями.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Прорезано дорог
|Установлено межевых знаков
|Размечено техническими точками
|4500 кв. м
|19
|1200 м
Поселок «Новая Жизнь»
Развитие
Рабочие провели оканавливание 980 метров. Под прорезку 1200 метров территории вынесли технические точки. Осуществили срезку 450 метров, разравнивание 130 метров и прорезку 300×15 метров профиля дорог.
Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие
Состоялась расчистка территории. В поселок привезли каток для укладки дорог.
Объединение собственников
4 октября совместно с Сервисной компанией разработан проект шлагбаума, собственники провели голосование и встречу с Председателем по этому вопросу.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие
Рабочие сервисной компании раскатали геотекстиль по дорогам. Внутри домика управляющего подготовили доски для пола и провели подбой, выравнивание и подшивку потолка.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие
Для собственников вынесли 19 металлических межевых знаков.
Объединение собственников
3 октября жители поселка коллективно обсудили проект частичной коммерческой электрификации.
Поселок «Лесная усадьба»
Развитие
Проведены кадастровые работы. Для личного кабинета собственников осуществлена панорамная аэрофотосъемка 36 точек местности.
Объединение собственников
5 октября собственники организовали онлайн-встречу. Обсуждали вопросы перевода типа участков, строительства дорог, кооператива, электрификации и газификации. В последнем вопросе пришли к соглашению о частичной коммерческой электрификации.
Поселок «Synergy Country Club»
Развитие
В поселке расчищена территория.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие
В поселке проведена прорезка территории.
Поселок «Княжьи горы»
Объединение собственников
1 октября Сервисная компания закупила материал для строительства въездной башни.
Поселки «Горки 2» и «Весна на Волге»
Объединение собственников
Собственники вместе с Председателем 3 октября обсудили, какие направления развития поселка сейчас в приоритете.
Поселки «Лисицыно», «Усадьба на Волге. Большевик» и «Бологое»
Объединение собственников
Собственники участков обсудили по телефону новый формат работы: персональный менеджер от сервисной компании «Мой гектар» будет консультировать, объединять собственников, помогать им на старте развития кооператива и решать возникающие вопросы.
*Помимо организационной работы сервисная компания предлагает информационные и консультационные услуги. Например, сейчас в рамках коллективного развития разрабатывается бизнес-план:
- по выращиванию сибирского кедра;
- комбинированного с/х использования 1 гектара. *
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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