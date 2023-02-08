Новости Сервисной компании «Мой гектар» 02–08 февраля 2023
Строим дороги и проводим электричество
В поселках проекта «Мой гектар» активно идет подготовка к строительству дорог и проведению электричества. Расскажем, что было выполнено за неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В поселке выполнялись работы по расчистке территории под электротрассу и по установке опор для ЛЭП.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
В доме управляющего наши рабочие выполняли распил, подгонку и дальнейший монтаж половой доски, а также заделку щелей в оконных проемах.
На установленной калитке въездной группы был поставлен засов.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Специалисты СК «Мой гектар» произвели срезку дорожного полотна, оканавливание и разравнивание с обеих сторон 510 метров.
Проведены кадастровые работы в поселке: вынос технических точек под оканавливание.
Поселок «Усадьба в Подмосковье»
Развитие поселка
В поселке были выполнены кадастровые работы: вынос технических точек — 16 шт.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
В поселке были проведены работы по расчистке территории от лесопосадок.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
Поделиться: