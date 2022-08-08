Новости сервисной компании «Мой гектар» 01–07.08.2022

Опубликовано: 08.08.2022





Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Профилирование дорог Установлено межевых знаков Размечено для прорезки 2320 м 189 1200 м





В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие сервисной компании провели срезку и двустороннее разравнивание 290 метров вынутого грунта, а также оканавливание с профилированием 400 метров дорожного полотна.





В «Имении Алексеевское» проведено профилирование 1800 метров дорог. На построенный дом управляющего установили крышу. Провели прорезку территории вдоль дороги, расчистку дороги и обочин, ремонт дорожного полотна, топографическую съемку и планировку площадки. Зарыли овраг, погрузили, разгрузили и установили трансформаторную будку. Привезли и разгрузили переливные трубы и провели планирование 1000 метров дороги под них. Начали сборку дома для клиента.





В поселке «Synergy Country Club» проведено разравнивание 170 метров дороги и 120 метров обочины, а также подрезка по новым вешкам и переброска грунта и глины. Завершено профилирование 120 метров территории и срезка 50 метров дорожного полотна с разравниванием. Проведена укладка переливных труб в овраге.





В «Долине Вазузы» прошла аэрофотосъемка цифрового ортофотоплана (ОФП) около центральной усадьбы.

В поселке «Лесная усадьба» рабочие провели предварительную разметку территории для прорезки 100×12 метров. Также прорезали дорожное полотно 100×10 метров и провели грунтозамещение. Для клиентов установили 20 металлических межевых знаков и 16 деревянных. Рабочие вынесли 14 технических точек под оканавливание 150 метров полотна. Разровняли 100 метров земляного вала с двух сторон поля, срезали 100 метров полотна с перемещением грунта. Проведено оканавливание 100 метров территории без профилирования и 70 метров — с профилированием.





В «Княжьи горы» перевезли технику, а именно — каток для предстоящих дорожных работ.





Также для клиентов вынесли межевые знаки:

54 металлических в « Усадьбе в Подмосковье »;

»; 49 деревянных и 16 металлических в « Парке Патриот »;

»; 12 металлических в « Победе 2 »;

»; 2 металлических в « Победе 3 »;

»; 20 металлических в «Усадьбе подо Ржевом».

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!