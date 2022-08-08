Новости сервисной компании «Мой гектар» 01–07.08.2022
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Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Профилирование дорог
|Установлено межевых знаков
|Размечено для прорезки
|2320 м
|189
|1200 м
В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие сервисной компании провели срезку и двустороннее разравнивание 290 метров вынутого грунта, а также оканавливание с профилированием 400 метров дорожного полотна.
В «Имении Алексеевское» проведено профилирование 1800 метров дорог. На построенный дом управляющего установили крышу. Провели прорезку территории вдоль дороги, расчистку дороги и обочин, ремонт дорожного полотна, топографическую съемку и планировку площадки. Зарыли овраг, погрузили, разгрузили и установили трансформаторную будку. Привезли и разгрузили переливные трубы и провели планирование 1000 метров дороги под них. Начали сборку дома для клиента.
В поселке «Synergy Country Club» проведено разравнивание 170 метров дороги и 120 метров обочины, а также подрезка по новым вешкам и переброска грунта и глины. Завершено профилирование 120 метров территории и срезка 50 метров дорожного полотна с разравниванием. Проведена укладка переливных труб в овраге.
В «Долине Вазузы» прошла аэрофотосъемка цифрового ортофотоплана (ОФП) около центральной усадьбы.
В поселке «Лесная усадьба» рабочие провели предварительную разметку территории для прорезки 100×12 метров. Также прорезали дорожное полотно 100×10 метров и провели грунтозамещение. Для клиентов установили 20 металлических межевых знаков и 16 деревянных. Рабочие вынесли 14 технических точек под оканавливание 150 метров полотна. Разровняли 100 метров земляного вала с двух сторон поля, срезали 100 метров полотна с перемещением грунта. Проведено оканавливание 100 метров территории без профилирования и 70 метров — с профилированием.
В «Княжьи горы» перевезли технику, а именно — каток для предстоящих дорожных работ.
Также для клиентов вынесли межевые знаки:
- 54 металлических в «Усадьбе в Подмосковье»;
- 49 деревянных и 16 металлических в «Парке Патриот»;
- 12 металлических в «Победе 2»;
- 2 металлических в «Победе 3»;
- 20 металлических в «Усадьбе подо Ржевом».
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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