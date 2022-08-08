Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 01–07.08.2022

Опубликовано: 08.08.2022


Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Профилирование дорог Установлено межевых знаков Размечено для прорезки
2320 м 189 1200 м


В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие сервисной компании провели срезку и двустороннее разравнивание 290 метров вынутого грунта, а также оканавливание с профилированием 400 метров дорожного полотна.


В «Имении Алексеевское» проведено профилирование 1800 метров дорог. На построенный дом управляющего установили крышу. Провели прорезку территории вдоль дороги, расчистку дороги и обочин, ремонт дорожного полотна, топографическую съемку и планировку площадки. Зарыли овраг, погрузили, разгрузили и установили трансформаторную будку. Привезли и разгрузили переливные трубы и провели планирование 1000 метров дороги под них. Начали сборку дома для клиента.


В поселке «Synergy Country Club» проведено разравнивание 170 метров дороги и 120 метров обочины, а также подрезка по новым вешкам и переброска грунта и глины. Завершено профилирование 120 метров территории и срезка 50 метров дорожного полотна с разравниванием. Проведена укладка переливных труб в овраге.


В «Долине Вазузы» прошла аэрофотосъемка цифрового ортофотоплана (ОФП) около центральной усадьбы.

В поселке «Лесная усадьба» рабочие провели предварительную разметку территории для прорезки 100×12 метров. Также прорезали дорожное полотно 100×10 метров и провели грунтозамещение. Для клиентов установили 20 металлических межевых знаков и 16 деревянных. Рабочие вынесли 14 технических точек под оканавливание 150 метров полотна. Разровняли 100 метров земляного вала с двух сторон поля, срезали 100 метров полотна с перемещением грунта. Проведено оканавливание 100 метров территории без профилирования и 70 метров — с профилированием.


В «Княжьи горы» перевезли технику, а именно — каток для предстоящих дорожных работ.


Также для клиентов вынесли межевые знаки:

  • 54 металлических в «Усадьбе в Подмосковье»;
  • 49 деревянных и 16 металлических в «Парке Патриот»;
  • 12 металлических в «Победе 2»;
  • 2 металлических в «Победе 3»;
  • 20 металлических в «Усадьбе подо Ржевом».

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

Поделиться:

Читайте также:

27.10.2023

Проект «Мой гектар» в эфире на радио «Говорит Москва»

26.10.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 19–26 октября 2023

25.10.2023

Проект «Мой гектар» на «Первый звуковой»

23.10.2023

Какой вид разрешенного использования земельного участка выбрать

23.10.2023

Как оформить землю без кадастрового номера

23.10.2023

Как оформить договор купли-продажи земли

23.10.2023

Как узнать, на кого оформлена земля?

23.10.2023

Как получить землю сельхозназначения бесплатно

23.10.2023

Как получить кадастровый номер на землю

Все новости
лесныеозера.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).