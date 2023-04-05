Новости развития поселка «Мое поместье»
Специалисты СК «Мой гектар» провели кадастровые работы — вынос технических точек под дороги.
Подготовлен и утвержден проект дорог в поселке.
Подготовлен и утвержден проект ЛЭП в поселке.
Начинаются работы по строительству дорог. В поселок переброшена техника и бригада строителей приступила к прорезке дорог.
Рабочие приступили к строительству въездных групп в поселке.
1. Что нового в поселке «Мое поместье»
Развитие поселка
Подготовлен и утвержден проект дорог и ЛЭП в поселке. Вся необходимая техника доставлена. Начинаются работы по строительству внутрипоселковых дорог.
2. Что нового в поселке «Мое поместье»
Развитие поселка
Специалисты СК «Мой гектар» провели кадастровые работы в поселке — вынос технических точек. Бригада строителей приступили к прорезке дорог.
3. Что нового в поселке «Мое поместье»
Развитие поселка
В поселке определены места установки въездных групп, и стройбригада приступила к их возведению.
Поделиться: