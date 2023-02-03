На первом заседании Правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества обсудили опыт Столыпина

Опубликовано: 03.02.2023

3 февраля в Государственной Думе РФ состоялось первое заседание Правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества, созданной по поручению Михаила Мишустина 19 мая 2022 года.

Первым практическим решением стало согласование с Федеральной налоговой службой моратория на административную ликвидацию садоводческих и огороднических товариществ. Среди первоочередных задач — тарифы на электроэнергию и передача сетевого хозяйства СНТ электросетевым организациям, а также вопросы водопользования, кадастрового учета и вовлечения в оборот неиспользуемых земель.

Созданы две рабочие группы, которые должны подготовить конкретные предложения по всем поставленным садоводами вопросам к следующему заседанию Комиссии, которое намечено на март текущего года.

В заседании Правительственной комиссии приняли участие представители семи федеральных министерств (Минстрой, Минэнерго, Росреестр, Минцифры, ФАС России, Минсельхоз и ФНС России), также в заседании принял участие руководитель проекта «Мой гектар», член Президиума Правления «Опоры России» Денис Бучельников. Вопросы садоводческих хозяйств развития сельских территорий являются крайне важными для определения стратегии развития проекта «Мой гектар» на территории России.

Председатель комиссии поблагодарила председателя Союза садоводов России, депутата Государственной Думы Олега Валенчука, благодаря активной жизненной позиции которого Правительственная комиссия и была сформирована, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Олег Валенчук в ответной речи отметил, что нужно предоставлять людям землю, и напомнил про столыпинский опыт, когда земля раздавалась гектарами и население увеличилось на 30 млн человек.

«И самое главное, я хотел бы подчеркнуть большую важность этого собрания. Это важнейший момент, потому что в сегодняшней теме мы с вами соприкасаемся с интересами 60 млн граждан, это фактически половина страны», — завершил спикер.