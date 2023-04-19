Можно ли построить дом за 3 млн рублей?

Опубликовано: 19.04.2023

Собрали подборку проектов бюджетных домов стоимостью до 3 млн рублей. Минимальный бюджет проекта дома составил 1,5 млн рублей.

Каждый второй россиянин из тех, кто планирует строить загородное жилье, готов потратить на постройку частного дома до 3 млн руб. Сумма небольшая, но уложиться в такой бюджет при желании можно. Собрали подборку домов стоимостью до 3 млн руб. Речь идет только о минимальной стоимости дома. Указанные цифры являются нижней границей стоимости домов, возможны различные доплаты — за отделку, проводку коммуникаций, ремонт. Указанная сумма также не включает стоимость земельного участка.

Сервис «Дом.РФ»

В каталоге проектов «Дом.РФ» сейчас представлено около 80 типовых проектов частных домов стоимостью до 3 млн руб. (из них 25 в Московском регионе). За такую сумму предлагаются дома из газобетона, каркасные дома, дома из CLT-панелей и клееного бруса. В основном это небольшие одноэтажные дома, как правило, без отделки.

Минимальная цена составляет 1,5 млн руб. За такую сумму можно купить небольшой двухэтажный каркасный дом «А фрейм» площадью 36 кв. м, без отделки, на свайном фундаменте. В доме есть кухня, совмещенная с гостиной, санузел, отдельная спальня и веранда. Срок строительства — от пяти месяцев.

За 2,3 млн руб. можно купить дом из CLT-панелей на свайном фундаменте. Дом одноэтажный, площадь 43 «квадрата», без отделки. В нем одна спальня, кухня-гостиная, санузел. Срок строительства — от пяти месяцев.

За 2,7 млн руб. есть вариант дома из газобетона на плитном фундаменте. Сам дом одноэтажный, его метраж — 86 «квадратов». В нем есть одна спальня, кухня-гостиная и один санузел, а также предусмотрена веранда. Дом предлагается без отделки. Срок строительства — от трех месяцев.

По такой же цене (2,7 млн руб.) можно купить двухэтажный каркасный дом на плитном фундаменте. Общая площадь — 81 кв. м. В доме две спальни, кухня-гостиная и два санузла. Есть веранда, отделки нет. Срок строительства — от трех месяцев.

Самый дорогой вариант в диапазоне до 3 млн руб. — дом за 2,9 млн руб. Это одноэтажный дом из газобетона площадью 114 кв. м на ленточном фундаменте. В доме четыре спальни, два санузла, кухня-гостиная и веранда. Дом предлагается без отделки. Срок строительства — от шести месяцев.

Суперсервис «Дом.РФ» был запущен в 2021 году. Он ориентирован на тех, кто планирует строительство своего дома. Ключевая опция — возможность выбрать уже проверенное архитектурное и проектное решение. С помощью сервиса можно выбрать типовой проект дома и получить кредит на его строительство.

Сервис «Домклик»

Похожий каталог типовых проектов частных домов есть на «Домклик», но цены там в среднем выше. Всего на сайте представлен 51 типовой проект загородного дома, из них четыре варианта по цене до 4 млн руб. Минимальная стоимость — 3,4 млн руб. С помощью сервиса можно не только выбрать проект будущего дома, но и получить ипотеку на его строительство.

Самый бюджетный вариант — каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте в стиле хайтек за 3,4 млн руб. Дом двухэтажный, общая площадь — 67 «квадратов». В доме две спальни, кухня-гостиная, два санузла. Дом идет с отделкой. Платеж по ипотеке за такой дом составит от 20 тыс. руб. в месяц.

По такой же стоимости (3,4 млн руб.) можно выбрать еще один вариант каркасного дома на свайно-винтовом фундаменте — одноэтажного, но большего по площади. Метраж дома — 88 «квадратов». В доме две спальни, кухня-гостиная и санузел. Есть веранда. Дом предлагается с отделкой. Платеж по ипотеке составит также от 20 тыс. руб.

О развитии ИЖС

ИЖС сегодня является одной из точек роста строительного рынка жилья и ипотеки. В прошлом году рынок ипотечного кредитования частных домов вырос втрое, хотя пока еще сильно уступает кредитованию городского жилья. Тем не менее популярность жизни за городом продолжает расти. По данным «Домклик», в марте россияне оформили около 4,4 тыс. жилищных кредитов на 19 млрд руб., что стало абсолютным месячным рекордом.

Сегодня россияне могут воспользоваться мерами поддержки при строительстве и покупке частных домов. Например, можно оформить льготную ипотеку, использовать маткапитал, получить налоговый вычет и даже получить бесплатно земельный участок

Источник - РБК.Недвижимость