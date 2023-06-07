«Мой гектар» представил земельные участки с доходностью до 200% годовых

Опубликовано: 07.06.2023





3 и 4 июня в Москве прошла одна из крупнейших конференций о доходной недвижимости в России — Private Money 2023. Мероприятие было организовано для инвесторов, которые хотят вкладываться в недвижимость и зарабатывать на проверенных стратегиях в этой сфере.

822 участника присутствовали на площадке в Москве, 368 приняли участие онлайн. Было представлено 54 доходных проекта, выступили 43 спикера, было озвучено более 100 идей и стратегий получения дохода от вложений в недвижимость.

Спикеры рассказали о текущем состоянии рынка недвижимости, выгодных сделках, прибыльных способах инвестирования, о пассивном доходе при покупке участков в поселках проекта, а также об интересных кейсах в сфере недвижимости.

Проект «Мой гектар» представлял эксперт по инвестициям в загородную недвижимость, директор по развитию проекта Игорь Калинин. В рамках секции «Загородная и курортная недвижимость» он выступил с докладом «Инвестиции в земельные участки с доходностью до 200% годовых» и рассказал, почему нужно инвестировать в землю.

При создании коттеджного поселка застройщик-девелопер проходит несколько этапов: выбор и покупка участка, кадастровое оформление, оформление целевого использования участка, получение техусловий, подготовка проекта, его согласование и реализация.

Докладчик представил основной продукт проекта — участки площадью 1 гектар по цене 100 000 рублей. В частности, речь шла о зоне интенсивного развития в поселке «Малая родина». Стоимость участков в этих поселках будет расти пропорционально развитию их инфраструктуры.

При сумме вложений в размере 274 500 рублей, складывающейся из цены покупки участка в размере 100 000 рублей и цены благоустройства участка в размере 174 500 рублей (в зоне интенсивного развития), можно получить 725 500 рублей прибыли при рыночной цене участка в размере 1 000 000 рублей. Таким образом, доходность вложений составляет 264%.





Игорь Калинин рассказал про типовую модель заработка девелоперов на примере проекта «Долина Вазузы» на берегу Вазузского водохранилища. Он включает в себя 10 запроектированных и уже готовых поселков в четырех категориях: Стандарт, Комфорт, Бизнес и Премиум. На их территории запроектированы детские и спортивные площадки, а также причалы и рестораны. Закупочная цена сотки составляет в проекте 7 500 рублей. В то время как предложения аналогичного характера доступны на этой территории от 75 000 рублей за сотку.

В проекте «Мой гектар» каждый собственник является девелопером. То есть партнером-соинвестором, который участвует в развитии поселка и получает доходность с помощью краудфандинга. Проектирование и коллективное строительство осуществляются с привлечением Сервисной компании проекта и надежных подрядчиков.

Игорь Калинин также рассказал, что участки растут в цене быстрее инфляции, при этом эффективность стратегий проекта доказана более чем на 40 поселках проекта. Участки, которые предлагает проект «Мой гектар», имеют высокую ликвидность. Это объясняется их месторасположением в районе Ленинградского и Новорижского шоссе, а также близостью к реке Волге и хорошей экологией.

Важно отметить, что проект «Мой гектар» — лауреат пятой ежегодной премии «Развитие регионов», победитель номинации «Предложение года» в рамках ежегодного форума Investment Leaders-2022 и лауреат в номинации «Лучший проект комплексного развития сельских территорий» в категории «Социальные проекты и устойчивое развитие».





Для успешной реализации инвестиционных стратегий проекта имеется собственная Сервисная компания, которая обеспечивает развитие инфраструктуры в поселках проекта в рамках программы интенсивного развития. Такая поддержка обеспечивает инвестору доходность девелопера и повышение стоимости участка для дальнейшей перепродажи. Гарантом развития инфраструктуры поселков выступает договор, который компания заключает с инвестором при покупке участка.

Игорь Калинин рассказал о стратегиях заработка на инвестициях в загородные участки. Среди них:

Покупка участка на старте продаж с последующей продажей после повышения цен.

Покупка участка на старте продаж, коллективное развитие базовой инфраструктуры с дальнейшей продажей участка клиенту для постройки дома.

Реализация бизнес-идеи с помощью заемных средств или через грант от государства.

Организация туристических объектов в рамках развития внутреннего туризма: кемпинги, глэмпинги и оздоровительные туры.

Доступный порог входа в проект и гарантированный рост цены на недвижимость за счет зоны интенсивного развития привлекли к выставочному стенду проекта «Мой гектар» большое количество заинтересованных инвесторов более чем на три часа. Земельные эксперты отвечали на вопросы, консультировали и раскрывали подробности проекта «Мой гектар». В итоге несколько инвесторов уже посетили офис и ведут переговоры о покупке участков.





Проект «Мой гектар»

Участки от 1 до 10 гектаров в лучших локациях ЦФО: Волга, Вазуза, Валдай, Селигер.

85 поселков за 7 лет работы.

за 7 лет работы. 7 500 собственников участков в проекте.

участков в проекте. Более 25 000 гектаров сельскохозяйственных территорий в развитии.