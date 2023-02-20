«Мой гектар» на форуме SMART-садовод: комплексное развитие территорий и автоматизация процессов в СНТ

Опубликовано: 20.02.2023

17–18 февраля 2023 года в Уфе, столице Республики Башкортостан, состоялся форум садоводов «SMART-садовод». Открыл мероприятие глава республики Радий Хабиров, который отметил, что за год, прошедший с момента проведения предыдущего форума, удалось сдвинуть с места множество проблем, копившихся у садоводов десятилетиями. Глава Башкортостана перечислил, что конкретно удалось сделать за этот год для садоводов, рассказал о дальнейших планах и объявил об учреждении регионального конкурса «Лучшее садовое товарищество», победители которого получат гранты по 500 тысяч рублей.

Проект «Мой гектар» был приглашен на мероприятие Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан для представления экспертизы и инновационных решений в рамках основной темы: «Садовые товарищества 2.0: новые возможности».

Модератором пленарного заседания стал Олег Валенчук — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Он поблагодарил руководство республики за организацию мероприятия, отметив, что форум уже второй раз проходит на территории Башкортостана благодаря чуткому и глубокому отношению к садоводству главы региона Радия Хабирова, и пожелал его участникам плодотворной работы.

Олег Валенчук напомнил о роли садоводческого сообщества в истории нашей страны, вспомнил, что в послевоенное время садоводы прокормили себя и свои семьи. В 90-е годы снова выходили на свои сотки и решали задачи продовольственной безопасности страны. И подчеркнул его важное значение сегодня.

В рамках форума проведены шесть круглых столов, на которых обсудили самые актуальные вопросы не только для садовых некоммерческих товариществ республики, но и для садоводов всей страны.

Участники форума на одной площадке встретились с ведущими специалистами в области садоводства и огородничества, а также с представителями различных государственных ведомств, обменялись опытом, установили новые контакты, определили направления дальнейшего роста, узнали о новых мерах господдержки.

В первый день форума в рамках круглого стола «Оформление прав на недвижимость в границах территорий ведения гражданами садоводства и огородничества» выступил статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексей Бутовецкий. Тема на сегодня актуальная и вызвала много откликов и вопросов у собравшихся садоводов.

Алексей Чернышов — председатель Ассоциации градостроительного зонирования и территориального планирования, руководитель Центра правовой поддержки собственников проекта «Мой гектар», заместитель руководителя аппарата Союза садоводов России, выступил с темой «Комплексное развитие территорий СНТ».

Спикер отметил, что комплексное развитие территорий (КРТ) — это инновационный инструмент для развития СНТ, который идеально подходит для решения задач по включению СНТ в черту населенного пункта, по строительству инфраструктуры (дорог, ЛЭП, газа и т. д), благоустройству в СНТ и оформлению земель (в том числе муниципальных), необходимых для данного строительства, но к сожалению, активно КРТ используется только в Московской области, поэтому этот успешный опыт нужно тиражировать и в других регионах.

Алексей Чернышов рассказал об алгоритме заключения договора о КРТ (по инициативе заявителя) и разработке заявителем проекта планировки территории (ППТ). Согласно алгоритму, правообладатель готовит договор по КРТ (для этого никаких разрешений не требуется) и направляет его в соответствующий орган власти, который подписывает его. Затем орган власти в целях реализации заключенного договора по КРТ, если необходимо, вносит изменения в Генеральный план и (или) ПЗЗ (для их соответствия разработанному ППТ). Далее соответствующий орган власти утверждает ППТ, который был направлен правообладателем (ППТ должен соответствовать Генплану и ПЗЗ). Правообладатель разрабатывает ППТ самостоятельно, без публичных слушаний и разрешений на его разработку.

Также в этот день состоялись круглые столы на тему безопасности в СНТ и взаимодействия органов публичной власти в сфере садоводства и огородничества, обучения садоводов, в том числе с применением онлайн-технологий, модернизации, цифровизации и кооперации СНТ.

Модератор круглого стола «Безопасность в СНТ» — заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Александр Жеребцов отметил, что в России около 60 млн дачников ведут хозяйства на площади до 1,5 млн гектаров, на территориях садово-огороднических товариществ возникают различные ситуации, которые угрожают здоровью и жизни людей, поэтому проблема безопасности очень актуальна.

На второй день форума в рамках круглого стола «Возможности СНТ в бизнесе» выступил Олег Киреев — директор дорожно-строительного управления Сервисной компании «Мой гектар», руководитель департамента по работе с партнерами «Союз садоводов России». Тема его выступления: «Взаимодействие СНТ и бизнеса».

Спикер рассказал о возможностях интеграции IT-платформы проекта «Мой гектар» — Личного кабинета собственника — для применения в СНТ. Цифровая онлайн-платформа создана для того, чтобы облегчить коммуникацию между собственниками и заменить собой стихийные чаты в WhatsApp и ВКонтакте, сделать прозрачным процесс развития и управления поселком.

Модуль голосования в разделе «Онлайн-поселок» позволяет собственникам высказать свое мнение по вопросам развития территории, помогает определить, нужны ли охрана и общий дом управляющего, обустройство прибрежной зоны, единый стиль застройки. Председатели кооперативов могут самостоятельно создавать опросы и голосования, с возможностью выбрать участников из списка собственников. После сбора статистики принимается решение.

«Мы помогаем внедрять во внешнюю среду наши собственные инновационные разработки и предлагаем СНТ перейти на современные цифровые рельсы. Очень важно соблюдать принципы добрососедства — набор общих правил, которыми должны руководствоваться все собственники с целью бесконфликтного и эффективного решения вопросов и развития территории. Функционал Личного кабинета как раз призван эти принципы выполнять — автоматизированно и прозрачно», — подытожил Олег Киреев.

Садоводы и руководство региона были заинтересованы автоматизацией процесса развития СНТ через интеграцию предложенной платформы. Первые тестирования запланированы на март.

Первый и второй дни форума завершились безбарьерными консультациями. Для них были организованы 16 зон, на которых участники форума задали волнующие их вопросы специалистам в области растениеводства и садоводства, налогообложения, электроснабжения, государственной поддержки, кадастра и картографии, здравоохранения, пожарной безопасности и экологии.

Пресс-служба «Мой гектар»