«Мой гектар»: формируем отдельную агломерацию для опытных фермеров

Опубликовано: 01.04.2022

Эксперты уверены – государственная поддержка сельхозпроизводителей и агропредпринимателей государством – это тот путь, который позволит прокормить население страны и обеспечить россиян безопасными продуктами. «Мой гектар» в рамках частно-государственного партнёрства развивает сельские территории, формирует комфортные условия и предлагает рабочие инструменты для развития фермерского сегмента экономики.

За терминами «продовольственная безопасность» и «импортозамещение» сегодня стоит труд фермеров, садоводов, производителей сельскохозяйственной техники, предприятий, которые производят товары в России из отечественной продукции. И любое из этих направлений деятельности связано с землей.

– Мы понимаем сложности текущей ситуации и как важно реализовать утверждённую правительством программу развития сельского хозяйства, агро- и экотуризма. В этой связи малым формам предпринимательства и крестьянско-фермерским хозяйствам нужны чёткие и понятные инструменты для работы. У нашей компании есть внушительные наработки: бизнес-планы по развитию земельных участков, IT-инфраструктура, которая предназначена для управления землёй частными лицами, — сказал руководитель проекта «Мой гектар», член президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ» Денис Бучельников.

С чего начинается

В Тверской области за последние 5 лет для желающих работать в сельской местности, на своей земле, организовано и финансируется множество форм поддержки – действуют и вполне доступны гранты, субсидии, есть специальные программы по развитию села. В сегодняшних санкционных условиях часть мер поддержки пересмотрели в сторону увеличения бюджета. Упрощены условия получения и это, очевидно, мотивирует малый и средний бизнес к реализации новых проектов на земле.

Что может получить аграрий с марта 2022 года?

Все меры поддержки могут отличаться по требованиям к получателям, а также по направлениям деятельности.

А теперь в цифрах:

Грант «Начинающий фермер» – это сумма до 3 миллионов рублей, грант «Агростартап» – до 4 миллионов рублей, гранты для семейных животноводческих ферм – 30 миллионов рублей, грант «Агротуризм» – от 3 до 10 миллионов рублей, субсидии и льготные займы – от 1 миллиона рублей.

Программа «Начинающий фермер» действует уже 10 лет.

В 2022 году фермерам предоставляют денежные средства от 250 тысяч до 3 миллионов рублей. Деньги могут быть направлены на покупку или благоустройство зданий, транспорта и оборудования, а также на создание или развитие хозяйства.

Грант «Агростартап» предполагает два вида помощи – до 3 миллионов рублей для индивидуального предпринимателя и до 4 миллионов рублей для фермерского хозяйства в кооперативе. Средства предоставляют по 5 направлениям – освоение территории, покупка удобрений, приобретение животных, аренда помещений, инвестиции в производство.

Грант на семейное животноводство выделяют по конкретному направлению: мясное, молочное скотоводство, коневодство, свиноводство, овцеводство, козоводство, кролиководство, птицеводство (кроме страусов).

На разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления выделяют до 30 миллионов рублей, на иные направления животноводства – до 21 миллиона рублей.

С этого года можно получить средства на развитие сельского туризма. Работающие в этом направлении предприниматели претендуют на суммы от 3 до 10 миллионов рублей на фермы, постройку гостиницы и т.д. К 2030 году количество таких грантов превысит цифру 1200.

Грант выделяют на размещение туристов, благоустройство территории, подключение к сетям, закупку туристического оборудования, мебели, транспорта, а также на покупку животных и птиц.

Существует и множество других дополнительных субсидий для землевладельцев: социальные выплаты на жильё, грант на реализацию инициатив и т.д.

С 2022 года государственную поддержку могут получить и самозанятые граждане, которые ведут личные подсобные хозяйства. Субсидии можно направлять на возмещение затрат, развитие хозяйства и другие нужды.

Гранты доступны на разработку новых технологий растениеводства, семеноводства, животноводства.

В марте текущего года правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей на поддержку производителей хлеба и 25 миллиардов рублей на субсидии банкам, которые выдают фермерам льготные кредиты.

Кроме того, доступны отсрочки по части платежей, краткосрочные займы, агролизинг, займы под 5%, субсидии для посевных работ. Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно получают грантовую поддержку в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, два года назад Минэк РФ разработало нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», на реализацию которого до 2024 года выделят 481,5 миллиардов рублей – и это тоже средства на поддержку агробизнеса, которые предприниматели могут брать для проектов по развитию сельских территорий.

В этом году гранты по программе «Агростартап» в Тверской области будут доступны не только фермерским хозяйствам, которые занимаются молочным и мясным скотоводством, но также предпринимателям-овощеводам. Размер гранта – до 6 миллионов рублей. Средства можно направить как на технику и здания, так и на приобретение земли.

«Мой гектар» – опора для фермеров

К слову, последнюю перепись (а сколько же фермеров в России?) Росстат проводил в 2016 году – тогда оказалось, что за 10 последних лет число фермерских хозяйств в России сократилось на 46% – с 253,1 до 136,5 тысяч. При этом в России на тот момент выросло число индивидуальных предпринимателей, занятых в сельской местности. Правда, эти цифры по-прежнему были мизерные — если 10 лет назад до этого момента на селе трудилось 32 тысячи предпринимателей, то в 2016 году – 38 тысяч.

В 2021 году Росстат решил провести сельскохозяйственную микроперепись – видимо, связано это было с пандемией и соответствующими продовольственными рисками, когда все привычные экономические цепочки по поставкам продуктов из других государств были прерваны. По данным Минсельхоза на тот период, в начале 2020 года, доля продукции, произведённой в ЛПХ, составляла 28,2% от общего объема, и это означало, что личные подсобные хозяйства обеспечивали порядка 1/3 всей сельхозпродукции. Хотя 20 лет назад на долю ЛПХ приходилась 1/2 всей произведённой в стране сельхозпродукции. То есть к моменту микропереписи вклад ЛПХ в «закрома родины» был снижен.

Статистики пока нет, Росстат сообщает, что окончательные данные сельскохозяйственной микропереписи будут подтверждены до конца I квартала 2023 года. А наблюдения такие – востребованы участки, которые в дальнейшем можно капитализировать: отличающиеся высокой транспортной доступностью, рядом с жилыми территориями, то есть пригодные для постоянного проживания.

Такие земельные участки для фермеров в Тверской области предлагает проект «Мой гектар». Тем более, спрос на них резко вырос после подписания 2 июля 2021 года Президентом РФ Федерального закона №299-ФЗ, который разрешил строительство жилых домов на землях сельхозназначения. По данным проекта «Мой гектар», только за последние полгода заявки на приобретение гектара подали около 30 тысяч человек.

Методология фермерства

Организовать свое фермерское хозяйство, объединиться с единомышленниками, любить свою землю и чувствовать себя свободным — вот что сегодня предлагает проект «Мой гектар».

Один из самых подходящих для фермеров поселков в Тверской области моепоместье.рф, в котором можно приобрести участки сразу по 5 гектаров и организовывать там фамильную усадьбу или агробизнес. Такой формат – самый оптимальный для того, чтобы масштабировать уже имеющийся фермерский бизнес.

Посёлок находится в 40 километрах к югу от города Торжок, ориентир — автодорога «Торжок — Высокое — Берново — Старица», вблизи села Высокое, на берегу Тьмы и недалеко от других водоемов, а это живописные места. На территории есть конноспортивный клуб «Ферма Еникеево», также вокруг много старинных архитектурных достопримечательностей.

На развитие своего проекта в поселке Моёпоместье.рф можно получить государственные субсидии от 1 до 3 миллионов рублей на развитие. На земле возможно сразу вести полноценную сельскохозяйственную деятельность – от питомника до животноводства, можно построить дом высотой до 3 этажей и площадью до 375 квадратных метров.

Фермерам интересно знать, что в Тверской области пошли своим инновационным путем реализации №299-ФЗ. Правительству удалось обойти ограничения на строительство фермерских домов, которые потенциально могли быть введены на значительной части региональной территории. Законодатели персонифицировали принятие решения по строительству фермерского дома — то есть, в индивидуальном порядке решить вопрос строительства дома можно. Как?

Был найден компромисс: если фермер в Тверской области планирует построить жилой дом на своих сельхозугодьях, ему нужно обратиться в региональное правительство и оформить перевод части своего надела в земли населённых пунктов, то есть, изменить категорию участка. При этом все расходы по переоформлению берёт на себя областной бюджет. С такими возможностями для фермеров наступило время действовать, это новая эпоха развития фермерского движения в государстве.

Проект «Мой гектар» предлагает уже действующим фермерам «без отрыва от производства» дать старт новому бизнес – проекту. Готовые бизнес–планы, полное правовое сопровождение реализации вплоть до формирования заявки на получение гранта – сегодня за этой помощью можно обращаться к специалистам проекта.

Узнать больше информации о поселке, который специально формируется как фермерская территория, получить консультацию, подобрать участок с помощью виртуального тура по посёлку можно здесь.

В итоге важно отметить: занимаетесь ли вы агробизнесом или выбираете участок под родовой дом – в любом случае нужно понимать, что вклад в землю – это вклад в будущее. Никакие ценные бумаги не обладают такой устойчивостью к кризисам, как недвижимость или участок. И когда наступят более стабильные времена, а они точно придут, земля поднимется в цене. Возможно, это шанс развиваться и обеспечить свою семью доходом и продуктами.

Источник - Твериград