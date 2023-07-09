Модульные дома: семь раз прочти, один раз построй

Опубликовано: 09.07.2023

В России разработают стандарты возведения модульных зданий, сообщили «Известиям» в Минстрое. Эта технология позволяет максимально быстро и дешево строить дома и социальные объекты, что особенно актуально для восстановления новых регионов РФ, отметили в ведомстве.

По словам экспертов, опыт подобного строительства в России есть — например, именно так буквально за месяц построили большой коронавирусный госпиталь в Коммунарке. Модули выгодно использовать и при возведении частных домов и дач.

Модульные конструкции

Минстрой утвердил дорожную карту по развитию технологий модульного строительства, сообщили «Известиям» в ведомстве. Согласно ей, ГОСТ со стандартами быстровозводимых зданий планируется утвердить во второй половине 2024 года.

«Также будут внесены изменения в строительные своды правил, чтобы можно было использовать модульные конструкции при возведении зданий и сооружений», — рассказали в Минстрое.

Помимо актуализации действующих документов появятся и два новых свода правил, сообщил директор Федерального центра нормирования и стандартизации Андрей Копытин. Один из них установит правила использования быстровозводимых конструкций для детских оздоровительных лагерей, другой — для монтажа сборных объемных блоков.

«Применение таких технологий позволит с минимальными финансовыми и временными издержками возводить качественные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко. — Это очень актуально для задач по восстановлению мирной жизни в новых регионах России».

Модульные дома — это быстровозводимые здания, крупные элементы которых доставляются на строительную площадку в готовом виде, пояснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. А член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что эту технологию можно сравнить с конструктором.

Член того же комитета Александр Якубовский назвал разработку стандарта «долгожданной инициативой», и не только для новых регионов. Например, сейчас модульные технологии активно используются при строительстве медицинских учреждений в отдаленных сельских поселениях, добавил он.

«Основа таких зданий — каркасы из дерева, металла или комбинированные, то есть одновременно из дерева и металла. В каркас укладывают защиту от влаги, пара, ветра, а также шумоизоляцию и утеплитель — пенопласт или вату, — рассказал Сергей Колунов. — Поверх каркаса кладется обшивка, она может быть любой: деревянный брус, сайдинг, панели из композита. Финальный штрих — слой специальной штукатурки».

Разные вариации

Основное преимущество метода — скорость возведения, небольшой дом можно построить всего за несколько дней, указал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. А сооснователь компании Modulbau (производитель готовых элементов зданий) Демид Костерев напомнил, что весной 2020 года с помощью именно модульных конструкций в рекордные сроки построили инфекционный госпиталь по борьбе с коронавирусом в Новой Москве — всего за месяц.

Модульные конструкции — довольно распространенная технология в других странах, напомнил Александр Якубовский. За рубежом из модулей строят дома разного класса и типа, архитектурных ограничений практически нет, отметил девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин. Технология очень адаптивна с точки зрения климатических, энергетических и эксплуатационных требований. Модульные дома строят как в северных странах, скажем в Финляндии, так и в южных, добавил он.

«Но при создании стандартов необходимо учесть климатические особенности, параметры сейсмической активности в тех или иных регионах, — сказал Александр Якубовский. — В целом стандартизация и нужна для создания четких условий и требований к безопасности и долговечности конструкций».

По словам Антона Саукова, сейчас уже распространены модульные каркасные бани, с помощью них строятся дачи, а гостиничный бизнес использует технологию для возведения домов для посуточной аренды.

В ближайшей перспективе модульные технологии, скорее всего, будут массово применяться при реализации социальных проектов, например в рамках реновации, считает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

«Общественное мнение инертно, поэтому у большинства клиентов еще сохраняется скепсис в отношении столь непривычных домов. Но в перспективе по мере роста числа успешных проектов модульное строительство должно стать популярнее, заняв существенную нишу на рынке», — полагает девелопер.

Перспективность технологии обусловлена ее многочисленными достоинствами: экологичностью, экономичностью, легкостью проведения перепланировок, энергоэффективностью, подчеркнул он.

Но у технологии есть и недостатки, сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Прежде всего это логистика: комбинат по производству самих модулей не должен располагаться на значительном удалении от места строительства из-за транспортных издержек, сказал он. Для высокой скорости монтажа необходимо иметь достаточное количество самих готовых модулей, добавил девелопер.

Еще один минус — ограниченность архитектурного разнообразия домов, отметил он. Кроме того, и потребительские характеристики недорогих модулей будут ниже, чем у современных монолитных домов. Речь, в частности, о планировочных решениях, высоте потолков, размере окон.

Источник - Известия