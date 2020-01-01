Козы, коровы, куры: сколько можно держать на участке

Опубликовано: 20.06.2022

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Есть какие-то нормативы, сколько и каких животных можно держать на землях ИЖС, ЛПХ, СНТ? Есть ли какие-то санитарные нормы и отступы внутри участка и за его пределами?

Нормы есть, но с ними все непросто: можно потратить неделю на поиски закона, который запрещает держать свиней на участке, ничего не найти и все-таки получить и штраф, и конфликт с соседями. С учетом этих непростых обстоятельств рассказываем, какое фермерское поголовье можно завести на участке с учетом вида разрешенного использования земли.

Каких домашних животных можно считать сельскохозяйственными?

К сельскохозяйственным (продуктивным) животным наше законодательство относит коров, свиней, лошадей, коз, овец, кроликов, кур, уток, перепелов, гусей, индюков – всех, кого их Владелец содержит «в нежилом помещении с целью получения продуктов питания и сырья животного происхождения». Собака, кошка, какая-нибудь экзотическая игуана или другой любимец будут домашними животными, но к сельскохозяйственным их не отнесешь.

Пока что федеральное законодательство не ограничивает количество сельскохозяйственных животных, которые может держать владелец ЛПХ, но прямо сейчас Госдума принимает изменения в Закон «О личном подсобном хозяйстве»: предельные нормы вводятся, и принимать их будут власти каждого региона. Мы рассказывали об этих ограничениях.

До тех пор, пока закон не вступит в силу, предельное количество сельхозживотных на участке ЛПХ определяется градостроительными и ветеринарными правилами: есть нормы животных для определенной площади участка, есть зависимость от того, как далеко находится помещение для содержания скота от дома и границ соседнего участка. Новый закон ветеринарные правила не отменяет, их все равно нужно будет учитывать.









Сколько свиней можно держать в ЛПХ

Согласно ветеринарно-санитарным правилам содержания поросят в личных подсобных хозяйствах (приказ Минсельхоза РФ №114 от 29.03.2016), если от стены или края сарая до забора с соседями

10 метров, можно держать менее пяти свиней;

20 метров – до восьми свиней;

30 метров – до десяти свиней;

100 метров – до 50 свиней.

В участках без соседей, которые находятся за пределами поселений, разрешается держать более 50 свиней.

Настоятельно рекомендуется соблюдать эти расстояния, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

kolyan_yacenko, участник FORUMHOUSE:

Брат держит небольшое подсобное хозяйство, сарай, как и дом сделан с общей стенкой с соседями. На фоне соседи решили сделать пакость и написали заявления в администрацию, что им мешает неприятный запах. Пришла проверка и по ее итогам оказалось, что для содержания маточного поголовья постройка, в которой содержатся свиньи, должна находиться не менее 10 м от границы участка.

Зависимость свиного поголовья от площади помещения, в котором их содержат, такая:

хряку нужно 7 кв. м площади;

кормящей свиноматке – 4 кв. м;

супоросной свиноматке - 2,5 кв. м;

откормочному молодняку - не менее 0,8 кв. м.

На разрешенное для содержания количество животных может влиять и эпидемиологическая ситуация: так, из-за вспышки африканской чумы в некоторых регионах в подсобных хозяйствах запрещается держать более двух свиней.

Ограничения установлены Законодательными собраниями регионов, узнать про них можно в местных администрациях.









Сколько голов КРС можно держать в ЛПХ

Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота распространяются и на каждое личное подсобное хозяйство. По ним зависимость расстояния помещения от количества животных такая:

10 метров – не более пяти голов скота;

20 метров – не более восьми голов;

30 метров – не более десяти голов;

40 метров – не более 15 голов.

Расстояние от сарая до границ соседнего участка должно быть таким же: до соседей 10 метров? Значит, больше пяти голов КРС на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, держать запрещено.

Сколько домашней птицы можно держать на участке ЛПХ

Ветеринарные правила предписывают рассчитывать допустимое для содержания количество птицы по нормам плотности посадки на квадратный метр пола. Они такие:

молодняк яичных и мясных пород - 11 - 12 голов;

взрослая птица (куры, индейки, утки, гуси) - 3-4 головы.

Приступая к строительству любого помещения для животных нужно учитывать и градостроительные нормы своего региона. Также никогда не будет лишним обсудить планы на поголовье с уполномоченными лицами в местной администрации, но ориентироваться можно и на приведенные цифры.

Можно ли держать домашний скот на участке ИЖС

В классификаторе видов разрешенного использования земли указано, что участок с ВРИ «индивидуальное жилищное строительство» педназначен, в том числе, для «выращивания иных декоративных или сельскохозяйственных культур». Но на практике разведение животных на таких землях встречается сплошь и рядом: ИЖС – всегда вид разрешенного использования земель населенных пунктов, в деревнях на участках ИЖС держат и свиней, и коров, и лошадей, и конфликтов почти никогда не бывает: «а что вы хотели? Это деревня!». В коттеджном поселке владельцу крольчатника соседи уже могут выразить недовольство: «это не ЛПХ, здесь разрешается только жилищное строительство и растениеводство». Кто прав? Судебная практика разнообразна, но соседи владельца крольчатника на участке ИЖС в большинстве случаев смогут добиться, чтобы он убрал своих кроликов. Как говорит модератор FORUMHOUSE, юрист с ником Cedric_1, этот вопрос лежит в плоскости гражданско-правовых отношений, недовольным соседям лучше сразу подавать в суд. Хороший эксперт всегда сможет зафиксировать факт нарушения прав соседей фактическими действиями владельца домашних животных. Решение суда обычно полностью зависит от выводов эксперта.

В практическом плане это означает вот что:

Многие люди даже в черте города содержат на таких участках кур, кроликов, коз и даже коров;

Если при этом соблюдать все ветеринарные и градостроительные нормы, рекомендованные для ЛПХ и не доставлять неудобств соседям, никакой проблемы не возникнет.

Для надежности можно просто перевести ИЖС в ЛПХ, многие так и делают, вот почему и под Москвой, и глубоко в провинции участки для ЛПХ соседствуют с участками для строительства, и это никого не смущает.

Выбрать участок ИЖС можно в каталоге.

Сколько и каких сельскохозяйственных животных можно держать в садовом товариществе

Про сельскохозяйственных животных для участков с ВРИ «садоводство» ничего не говорится, в описании значится деятельность, связанная с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур. Но ст.16 федерального закона N 217-ФЗ о ведении гражданами садоводства и огородничества назначила высшим органом садового товарищества общее собрание, и если большинство собственников участков проголосует «за» разведение кроликов и кур, то в данном конкретном СНТ или ДНП этот вид деятельности станет разрешенным садоводческим делом.

И необходимо соблюдать прописанное СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» расстояние: хозпостройка в любом садовом товариществе должна находиться в четырех метрах от границы с соседями. Если собрание не установит виды и количество домашних животных, которых можно держать на земельном участке, то первое правило успешного дачного партнерства: всегда держаться в рамках разумного.

RobinGAD, участник FORUMHOUSE:

Закон позволяет построить в четырех метрах от границы загон для птицы и даже мелкой скотины. Хотя мое личное мнение: если сидеть на даче все лето, то три-пять кур - оптимально.

У большинства соседей по товариществу несколько куриц и кроликов вызовут только позитивные эмоции, тем более, что если чистить клетки и постройку раз в неделю, неприятного запаха не будет вообще.









Источник - FORUMHOUSE