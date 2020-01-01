Какие услуги можно заказать в Управляющей компании?
Опубликовано: 07.02.2020
Создание управляющей компании не было нашей прихотью, это был ответ на запрос наших землевладельцев. Кто-то, купив землю, не имеет возможности заниматься электрификацией, кто-то понимает, что расчистка участка — дело хлопотное и готов делегировать эту задачу. Более, того, мы понимаем — что удачные примеры развития участков — это стимул для других присоединиться к проекту.
Сегодня мы обладаем достаточным опытом в решении юридических и проектных услуг, а также необходимой техникой для оказания строительных услуг и услуг по обработке земли. Поэтому день оказываем собственникам следующие услуги, которые вы можете заказать через Личный кабинет.
Услуги по электрификации
- Подача заявки на технологическое присоединение
- Установка точки учёта
Услуги на земле
- Вынос границ участка
- Расчистка от древесной растительности
- Обработка земли
Проектные услуги
Проект развития земельного участка Съемка виртуального тура Расчет капитализации участка Благоустройство общих зон
Строительные услуги Подготовка к строительству дорог Строительство хозблока Строительство дорог Юридические услуги Индивидуальные консультации Создание кооператива Получение ЭЦП
Заказать все услуги вы можете в Личном кабинете на сайте компании.
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