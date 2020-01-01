Какие услуги можно заказать в Управляющей компании?

Опубликовано: 07.02.2020





Создание управляющей компании не было нашей прихотью, это был ответ на запрос наших землевладельцев. Кто-то, купив землю, не имеет возможности заниматься электрификацией, кто-то понимает, что расчистка участка — дело хлопотное и готов делегировать эту задачу. Более, того, мы понимаем — что удачные примеры развития участков — это стимул для других присоединиться к проекту.

Сегодня мы обладаем достаточным опытом в решении юридических и проектных услуг, а также необходимой техникой для оказания строительных услуг и услуг по обработке земли. Поэтому день оказываем собственникам следующие услуги, которые вы можете заказать через Личный кабинет.





Услуги по электрификации

Подача заявки на технологическое присоединение

Установка точки учёта

Услуги на земле

Вынос границ участка

Расчистка от древесной растительности

Обработка земли

Проектные услуги

Проект развития земельного участка Съемка виртуального тура Расчет капитализации участка Благоустройство общих зон

Строительные услуги Подготовка к строительству дорог Строительство хозблока Строительство дорог Юридические услуги Индивидуальные консультации Создание кооператива Получение ЭЦП

Заказать все услуги вы можете в Личном кабинете на сайте компании.