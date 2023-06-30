Как решить основные проблемы дачников

Опубликовано: 30.06.2023





В Госдуме рассказали о проблемах и спорах, с которыми чаще всего сталкиваются дачники, а также назвали способы их решения, пишет «Российская газета». Многие, приобретая дачу, не знают всех тонкостей законодательства, отмечает депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Собственникам садовых участков нужно знать, что большинство вопросов решает общее собрание членов садового товарищества. Главные положения, которые нужно знать дачнику, прописаны в Федеральном законе № 217.





Членские взносы

У дачников часто возникают вопросы, связанные с уплатой членских взносов. Такие платежи должны перечисляться на расчетный счет, любые сборы за наличные деньги незаконны. Собственник земельного участка в СНТ может вести хозяйство индивидуально, не вступая в товарищество. Однако он все равно обязан платить за коммуникации, такие как электричество, вывоз мусора. Платеж должен быть не менее размера членских взносов. Границы участка Нередко споры с соседями возникают из-за определения границ земельного участка. Чаще всего это связано с реестровой ошибкой в координатах угловых точек границы участка. Фактически конфликта между соседями нет, но неточность в документах доставляет неприятности. Из-за ошибки один из собственников не может поставить участок и дом на учет. В такой ситуации можно мирно обсудить вопрос с соседями и обратиться за услугами кадастрового инженера, чтобы исправить ошибку. К сожалению, такие споры нередко доходят до суда.





Шумные соседи

Частой причиной соседских споров является нарушение тишины. Если один из дачников любит устраивать ночные посиделки с друзьями, а его соседи предпочитают отдыхать в тишине, это неизбежно приведет к конфликту. Согласно законодательству, на даче можно веселиться и слушать музыку с 7:00 до 23:00. В некоторых регионах время тишины начинается в 22:00. Размеры штрафов отличаются, их устанавливают региональные власти.





Затенение соседского участка

Еще одна распространенная проблема — тень от дерева или постройки на участке. Если какое-либо строение или дерево, расположенное на вашем участке, затеняет участок соседа, он может потребовать устранить тень. Собственника могут оштрафовать, а также обязать обрезать ветки дерева, снести постройку.





Источник - ЦИАН