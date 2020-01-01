Как распоряжаться землей общего пользования

Опубликовано: 24.03.2020





Если речь идет не о маленьком участке, а о целом поселке, то непременно встанет вопрос -- как распорядится землей общего пользования. Дороги? Детские площадки? Кто это содержит и как? Разбираемся.

Земли общего пользования — это территории в рамках населенного пункта или за его пределами, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Исчерпывающего перечня объектов, которые относятся к таким землям, нет. Градостроительное законодательства под территориями общего пользования предусматривает дороги, скверы, парки, сады, т.е. то, что может использоваться без каких-либо явных ограничений любым человеком. А вот в гражданском законодательстве — это земли, находящиеся внутри товарищества садоводов.

Давайте поговорим, можно ли распоряжаться такой землей, как использовать ее и не допустить нарушения.





Можно ли продать землю общего пользования К сожалению для некоторых, нет. Как говорилось в известном мультфильме: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное...». В нашем случае вам просто никто не продаст ни парк, ни дорогу.

Эти объекты могут предоставляться в аренду гражданам и организациям, например, для обустройства зоны отдыха и развлечений. Но по договору права владельцев сильно ограничены, поэтому им можно только возводить объекты и получать с них прибыль.

Если мы говорим про населенные пункты, то к территориям общего пользования относятся следующие земли:

муниципальные;

принадлежащие региону;

собственность на которые не разграничена, фактически ими распоряжаются региональные власти.

Использовать их можно только в случае, если заключен договор или соглашение с соответствующим органом власти.

Другое дело — земли общего пользования, расположенные в пределах товарищества. Закон запрещает гражданам выдел своей доли для последующей продажи, но на общем собрании собственников можно поднять вопрос об отчуждении части территории товарищества и ее дальнейшей передачи.

Но для этого нужно решение общего собрания собственников, а также дальнейшее межевание отчуждаемой части и регистрация прав на нее, которую можно провести одновременно с оформлением сделки.





Как использовать общую землю Если с отчуждением все понятно, то что делать, если на придомовой территории или на участке общей собственности нужно построить детскую площадку, зону отдыха или поставить ту же скамейку.

Объясняем логику: вы можете пользоваться землей, но не можете создавать препятствия для пользования другим людям. Таким образом, если вы поставите скамейку без разрешения на придомовой территории, вы нарушите права третьих лиц, которые также могли бы поставить там свою скамейку, а теперь не могут.

Поэтому все решения по использованию территории общего пользования принимаются на общем собрании.

Собирается общее собрание собственников. Ставится вопрос о необходимости использования отдельным субъектом части территории под определенные цели. Принимается решение. Если решение положительное, можно без проблем использовать указанную зону, руководствуясь решением собрания собственников. Если отрицательное — ждите санкции и штраф.





А можно ли сдать в аренду Конечно, часть территории можно сдать в аренду. Порядок практически такой же, как и при отчуждении, но со своими особенностями.

Собираем собрание жильцов. Голосуем за передачу в аренду определенной территории. При положительном решении нужно провести межевание земли, т.е. выделить отдельно ту часть, которая будет передаваться в аренду. Обязательно требуется регистрация прав и учет этой части. Важно! Помните – любое действие с землей должно согласовываться со всеми владельцами.





Нарушения и штрафы Если сдать землю в аренду без согласия других собственников и получать за это деньги, на вас могут подать в суд. Дело в том, что так вы незаконно получаете часть средств, которые положены другому лицу — незаконное обогащение.

Юридически, вам просто придется отдать часть заработанного другому собственнику, но по факту придется потратиться на оплату государственной пошлины и услуги юриста.

Если же использовать территорию общего пользования без согласия собственника, ждите инспекторов государственного земельного надзора с проверкой. Штраф будет по ст. 7.1 КоАП РФ за нарушение ст. 26 Земельного кодекса РФ. Для граждан он составляет 5 000 рублей.

Обычно штрафуют за незаконные детские площадки либо организацию парковочных мест — установку лягушек.

Идеальный вариант, чтобы вам хватало своей земли для своих потребностей. А общие территории вы развивали совместно с соседями. Чтобы хватало территории, можно купить участок в Тверской области в рамках проекта «Мой гектар». Всего от 100 000 рублей можно получить целый гектар земли, которого хватит на любые цели.