Проект «От сохи до сохи»: Как построить яблочный бизнес?

Опубликовано: 24.12.2021

Всем известно, что яблочный сок повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду, а еще нормализует уровень холестерина в крови.

В этом выпуске Никита покажет и расскажет как делается яблочный сок на ферме КФК «Доброе поле».

Вы узнаете какие бывают сорта яблок и какие именно подходят для нашего климата.

И самое главное, покажем производство по изготовлению сока, который поступает в главные магазины Москвы.

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