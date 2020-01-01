Как построить дом за полгода

Опубликовано: 10.02.2020





Построить свой дом за 6 месяцев реально. Для этого нужна бригада, а точнее несколько бригад: для закладки фундамента, коробки дома и отделки. Один человек в состоянии построить, но стройка будет длиться годами. В Москве при строительстве многоэтажных домов используется технология — 1 этаж за неделю. Когда доходит до строительства 10 этажа, нижние этажи уже готовы в "сером ключе". Такая конвейерная система позволяет быстро возвести здание.

Возвращаемся к нашему дому. Для начала необходимо определиться с размером, т.е. площадью и этажностью. Обычно строят двухэтажные дома. И далее выделить бюджет. Финансы у вас могут быть уже накоплены или вы будете вкладывать постепенно. Учтите, второй вариант может затянуть сроки постройки дома. Проверено на практике.

Итак, начинаем.





Выбираем тип фундамента Обязательно проводим инженерные изыскания. От их результатов зависит выбор фундамента (монолитный, блочный или плита).

Порядок работ:

выкопать котлован;

выставить опалубку;

заказать бетон (самостоятельно изготавливать бетон нецелесообразно, трудоемко и долго);

заармировать, залить фундамент. Срок подготовки— до 4 дней. Еще до 7 дней фундамент набирает прочность. Через неделю можно возводить стены.

Возведение стен первого этажа Стены первого этажа можно выстроить за 1 неделю, если работают 2-3 кладочника. Всегда планируйте поставку материалов заранее, чтобы не было простоев.

Пол между 1 и 2 этажом Далее определяемся с перекрытием пола между этажами. Быстрее конечно сделать деревянный пол, но бетон практичнее и надежнее. Заливка бетонного перекрытия плиты составляет 7 дней, еще неделя необходима для набора прочности.

Возведение стен второго этажа На возведение стен 2 этажа также уходит одна неделя.

Установка крыши Нормально собрать стропила можно за две недели, если, повторюсь, работает не 1-2 человека, а бригада.

Если вы твердо решили построить дом за короткие сроки, то лучше не экономить на людях. В большинстве случаев иногда страдает и качество. Достаточно много строительных фирм, где работают профессиональные бригады по различным направлениям.





Отделочные работы Утепляем дом снаружи, разводим инженерные коммуникации. Желательно, чтобы сантехники и электрики-слаботочники работали одновременно. По срокам выходит 1,5-2 недели. Далее идет заливка стяжки полов — 2 суток. 3-4 дня пол набирает прочность, в доме ходить нельзя.

В это время можно делать наружные работы. Устанавливаем параллельно окна и утепляем фасад. Это займет 7 дней.

Как встал пол, начинаем штукатурить стены. Вместе с сушкой уходит почти месяц. Влага обязательно должна уйти. Для ускорения процесса можно взять в аренду промышленные осушители. В среднем в сутки удаляется 10-40 л влаги. Нагрев в этом случае менее эффективен.

После просыхания приступаем к косметике. Шпаклевка стен, обои, потолки, укладка ламината и т.д. — 1,5-2 месяца, если трудятся несколько человек. В бригаде обычно 4 человека.

Сложить в сумме все сроки на выполнение работ получаем где-то пять месяцев. 30 дней в запасе на непредвиденные ситуации. Построить дом за полгода можно, если вы ставите себе такую цель, и есть возможности для ее достижения. В посёлке "Княжьи горы" уже стоит дом, построенный за полгода.

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