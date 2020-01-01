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Как построить дом под землёй своими руками

Опубликовано: 03.08.2022

Дом под землей своими руками

Подземный дом — энергоэффективный вариант комфортного жилища, который можно построить своими руками. Земля служит полом, стенами и крышей такого сооружения, поэтому дешевле сооружения трудно найти. Если соблюсти все правила подземного строительства, то такой необычный дом будет уютным и долговечным.

Картинка взята на сайте unsplash.com

Особенности строительства под землей

Человечество накопило богатый опыт строительства подземных домов, так как люди с незапамятных времен искали способ обезопасить себя и создать комфортное жилище. Несмотря на то, что в настоящее время разработаны новейшие технологии возведения надземного жилья, подземное строительство по-прежнему остается актуальным. Такие дома незаменимы в заповедных зонах и территориях с охраняемым ландшафтом и могут быть оригинальным решением на дачном участке и в других условиях строительства, когда необходима альтернатива обычному жилищу.

Дом под землей отличается высокой энергоэффективностью, так как земля обладает низкой теплопроводностью. Таким образом, толстый слой грунта хорошо сохраняет тепло и позволяет поддерживать комфортный микроклимат. Кроме этого, толща земли способна поглощать внешние звуки, поэтому в подземном доме будет царить тишина и покой. Надежная гидроизоляция подземного жилища убережет от сырости и протечек.

В подземном доме обеспечивается максимальная безопасность от воров, а также от ураганов и других катаклизмов. В военное время он станет отличным бомбоубежищем и будет незаметен со стороны.

Дом под землей своими руками можно построить за более короткий срок по сравнению с возведением здания над землей. Экономия достигается за счет отсутствия необходимости в выполнении фасадных и кровельных работ.

Строительство подземного дома, как и любого другого, выполняется в соответствии с требованиями строительных норм и правил — самодеятельность может привести к катастрофическим последствиям. При выборе материалов, конструкции и схем строительства следует учитывать климатические и геологические особенности строительной площадки.

Как выбрать участок под строительство

Картинка взята на сайте unsplash.com

Правильная оценка строительной площадки — залог успеха сооружения дома под землей. При этом нужно учитывать следующие факторы.

  • Рельеф местности. Для экономии на земляных работах следует отдать предпочтение холму или склону.
  • Ориентация по сторонам света. Южная сторона будет получать больше солнечных лучей и обеспечит лучшее освещение. Если строительство ведется в жарком климате, то следует предпочесть северный склон, который обеспечит в помещении прохладу.
  • Тип грунта. Желательно, чтобы грунт обладал хорошей водопроницаемостью.
  • Уровень грунтовых вод. Должен находиться достаточно низко по отношению к полу подземного дома. Это позволит максимально заглубиться и обезопасить жилище от затопления.
  • Климатические условия. Строительство во влажном климате нежелательно, так как значительно возрастают расходы на гидроизоляцию и создание комфортных условий проживания. Оптимальным считается сухой климат с умеренными осадками.

Картинка взята на сайте unsplash.com

Инженерные системы

Дом под землей, как и любой другой, должен обязательно предусматривать подачу электроэнергии и воды. Вентиляции в таком жилище уделяется особое внимание, так как первоочередной задачей становится борьба с сыростью. Наиболее эффективный вариант в этом случае — приточно-вытяжная вентиляция.

Для организации горячего водоснабжения могут быть использованы различные варианты. Эффективно работают солнечные коллекторы. Проблема частично может решаться с помощью твердотопливного котла.

Организация канализации самотеком может быть недоступна, поэтому необходима установка электрического насоса. Однако при возможности заглубления на достаточный уровень можно выбрать энергонезависимый вариант удаления сточных вод.

Материалы, гидро- и теплоизоляция

Строительство дома под землей ведется в условиях повышенной влажности, поэтому, чтобы помещения были сухими и комфортными, требуется тщательно выбирать материалы. Основное требование — высокая влагостойкость.

Кроме этого, строительные материалы должны выдерживать давление слоя грунта, поэтому от них требуется высокая прочность и надежность. Чаще всего используется обработанная специальными составами древесина, керамика и армированный бетон — эти материалы обладают требуемыми характеристиками для эксплуатации при высоких нагрузках и значительной влажности.

Бетон — доступное и эффективное решение при строительстве дома под землей своими руками. Материал характеризуется высокой прочностью, чрезвычайной надежностью и огнестойкостью. Бетонные армированные блоки — хороший вариант, который обойдется дешевле, чем монолитная конструкция. Древесина используется только определенных сортов и обязательно с пропиткой. Стальные конструкции применяют для усиления несущих элементов Они обязательно должны иметь надежную антикоррозийную защиту.

Картинка взята на сайте unsplash.com

Непрерывная гидроизоляция полов и внешних стен — обязательное условие строительства дома под землей. Кроме этого, обязательно по периметру необходимо организовать качественный дренаж.

Если технология строительства предусматривает обвалование слоем грунта толщиной более 1 метра, то необходимость в теплоизоляции отпадает. Со стороны кровли возможны потери тепла, так как там грунтовый слой небольшой, поэтому эта поверхность должна предусматривать теплоизоляцию.

Перед тем как построить дом под землей своими руками, следует взвесить все за и против такого предприятия. Нужно адекватно оценить свои возможности, чтобы жилье было безопасным и комфортным. Важно тщательно продумать освещение и вентиляцию, а также обеспечить рабочими системами водоснабжения и канализации.


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