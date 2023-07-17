Как получить землю СНТ бесплатно

Опубликовано: 17.07.2023

Садоводческие некоммерческие товарищества чрезвычайно популярны еще с советских времен, когда участки получило большое число граждан. Такая форма собственности не утратила актуальности и в наши дни, тем более, что имеется законная возможность получения земли бесплатно.

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Законодательная база

Вопросы предоставления земельных участков регулируются Земельным кодексом РФ. Этот нормативный акт содержит общие основания, необходимые для выделения надела под СНТ на платной и бесплатной основе.

Более детально регулирует вопросы, касающиеся садоводческих некоммерческих объединений граждан, Федеральный закон №217-ФЗ. В частности, он дает право членам СНТ на владение или бессрочное пользование земельным участком, причем недвижимость может быть приватизирована бесплатно.





Кто может получить землю бесплатно

Действующее законодательство рассматривает два сценария, по которым участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственной деятельности, может быть оформлен в собственность бесплатно.

Гражданин — член СНТ. Для решения вопроса о приватизации земли следует обращаться к председателю товарищества, а процедура проходит по регламенту, предусмотренному ЗК РФ. Как правило, такая земля находится в бессрочном или пожизненном владении, поэтому процесс проходит по упрощенной процедуре. Гражданин — не член СНТ. Приватизация земли проходит по общим правилам, установленным Земельным кодексом РФ. Гражданин должен обратиться в соответствующий государственный орган и нередко пройти процедуру торгов.

Рассмотрим первый вариант, который встречается в практике чаще всего.





Требования к претенденту

Рассчитывать на бесплатное получение земли в СНТ могут граждане, которые отвечают следующим требованиям.

Совершеннолетие. Гражданин должен достигнуть совершеннолетия и обладать полной гражданской дееспособностью. В исключительных случаях возрастной ценз может быть снижен.

Владение землей, принадлежащей СНТ. Членам товарищества дается право на бесплатное и бессрочное пользование участком. При этом должно соблюдаться условие: участок получен до вступления в силу закона о СНТ.

Претендовать на бесплатное получение земли под СНТ могут законные наследники и лица, получившие недвижимость в результате дарения.





Требования к участкам

Земля, выделенная СНТ, находится в муниципальной или федеральной собственности. Ее целевое предназначение — выращивание сельхозкультур для личных нужд членов товарищества.

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Таким образом, основное требование к участкам — использование их по назначению. Кроме этого, земля не должна быть изъята из оборота или на нее наложены ограничения в обороте, а также она не должна быть в государственном или муниципальном резерве.





Порядок получения

Гражданин, который имеет бессрочное или пожизненное право владения земельным участком, может его приватизировать бесплатно. Для этого ему нужно подготовить ряд документов.

Право собственности: акт органа местного самоуправления, свидетельство нового или старого образца либо иной документ.

Декларация на хозпостройки, стоящие на участке, с их описанием и параметрами.

Кадастровый план участка. В случае его отсутствия следует обратиться в Кадастровую палату.





Процедура получения земли СНТ в собственность

Составление описания участка. Документ составляется владельцем и заверяется у председателя СНТ.

Получение заключения. Выдается руководством товарищества, содержит сведения о заявителе и наделе.

Обращение в уполномоченный орган. Подается заявление, к которому прикладывается копия членской книжки, описание участка, заключение руководства СНТ, выписка из ЕГРЮЛ, учредительные документы СНТ и документ, дающий права собственности на землю.

Получение решения. На рассмотрении заявления отводится 14 рабочих дней. Если принимается положительное решение, то уполномоченный орган выдает постановление, которое разрешает приватизацию земли.

Имея на руках разрешение, владелец должен получить кадастровый план и зарегистрировать право собственности в Росреестре.





Причины отказа

Претендент на землю может получить отказ по следующим причинам:

площадь земли больше нормативного значения;

нарушены границы населенного пункта;

объект недвижимости не стоит на кадастровом учете;

деятельность СНТ ведется с нарушениями.





Возможность застройки

Земля СНТ отличается тем, что кроме основного назначения она может использоваться под застройку. Закон разрешает строительство таких объектов, как жилой дом, гараж, хозпостройки, баня. Зарегистрировать право собственности на дом можно только после оформления земли в собственность.

Законодательство максимально упростило процедуру приватизации участка, принадлежащего СНТ, но владельцам следует быть готовым к тому, что придется собрать внушительный пакет документов. Однако тот факт, что ничего не придется платить за землю, полностью нивелирует это неудобство.