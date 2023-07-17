Как получить землю бесплатно в Московской области

Опубликовано: 17.07.2023

Власти Московской области, как и других регионов, предоставляют землю бесплатно в соответствии с региональными законами и программами. Эта льгота распространяется на определенные категории граждан, а процедура получения участка строго регламентируется.

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Кто может получить участок

Согласно законодательству Московской области услугой бесплатного получения земельных участков, находящихся в государственной собственности, могут воспользоваться физические и юридические лица на основаниях, предусмотренных ст. 39.5 Земельного кодекса РФ. К этим категориям относятся:

граждане, которые получили землю для ведения ЛПХ или фермерского хозяйства сроком до 6 лет;

граждане, работающие в муниципальном образовании по определенной специальности после окончания пятилетнего срока безвозмездного пользования земельным участком;

многодетные семьи, которые воспитывают трех и более детей;

отдельные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными и региональными законами.





Какие нужны документы

Пакет документов, необходимый для получения земли бесплатно, установлен властями Московской области. В базовый перечень бумаг входит заявление, паспорта членов семьи, документы, подтверждающие право на льготу. Кроме этого, может потребоваться свидетельство о браке, разводе, смерти супруга, а также документы, подтверждающие регистрацию в области, и выписка из ЕГРН о недвижимости, находящейся в собственности.





Сколько времени требует рассмотрение заявления

Постановка на учет не занимает много времени и осуществляется в установленные законом сроки, при условии, что все документы в порядке. Однако ожидание предоставления бесплатного участка нормативными актами не регламентируется и может растянуться на годы. Это связано с тем, что количество льготников на порядок больше, чем имеющихся участков у властей региона.





Какой участок можно получить бесплатно

Перечень бесплатных земельных участков для льготных категорий граждан органы местного самоуправления Московской области утверждают ежегодно. Документ находится в открытом доступе и содержит сведения о месторасположении и площади земель, а также их кадастровые номера.

Размер участка регламентируется законом, поэтому меньше минимальной или больше максимальной площади получить невозможно. У льготников нет права на выбор участка и района его нахождения. Региональные власти формируют перечень исходя из того, чем они располагают.

Каждый район и городской округ обеспечен земельными участками по-разному, такая же ситуация и с развитием инфраструктуры. Таким образом, далеко не всегда можно рассчитывать, что земля будет иметь удобное расположение рядом с населенным пунктом, дорогой, иметь подвод инженерных коммуникаций и развитую инфраструктуру.





Можно ли поменять надел

У льготной категории граждан есть право обменять земельный участок, не возвращаясь в конец очереди, только при условии, что предложенный вариант не соответствует заявленным целям. Например, если строительство дома невозможно по причинам, не зависящим от застройщика, то власти обязаны подобрать надел, отвечающий целям, указанным в заявлении.

Недовольство местом расположения, плохой инфраструктурой и отсутствием коммуникаций не могут служить основанием для обмена земельного участка. В этом случае можно оформить право собственности, а затем продать или обменять недвижимость либо отказаться от нее и встать в очередь снова.





Как происходит передача бесплатной земли

После того как возникли основания для получения земельного участка бесплатно, граждане должны выполнить следующие действия.

Заказать межевой план, воспользовавшись услугами кадастрового инженера.

Получить технический план на объекты, находящиеся на участке, но не прошедшие кадастровый учет.

Подготовить пакет документов, служащих основанием получения земли по льготе.

Подать заявление и документы в орган местного самоуправления, который распоряжается соответствующими земельными фондами.

Получить документ, подтверждающий передачу земли в собственность.

Провести кадастровый учет и зарегистрировать право собственности в Росреестре или через МФЦ.

Получить выписку из ЕГРН, которая подтверждает право собственности.

Бесплатная земля может оказаться головной болью и источником неприятностей. Нередко на ней не только невозможно жить, но и заниматься садоводством, а вложения в развитие будут сопоставимы с приобретением скромного участка со всеми коммуникациями. Нередко льготники отказываются от неликвидной земли и рассматривают варианты приобретения надела, расположенного в комфортной зоне, причем там, где им хочется, а не там, где придется.

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